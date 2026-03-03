Barcelona SC vs. Botafogo EN VIVO: sigue aquí el partido de Copa Libertadores 2026

El Ídolo busca encaminar el partido de ida por la Fase 3 en Guayaquil. El duelo inicia a las 19:30 (hora Ecuador)

Barcelona SC recibe a Botafogo el martes 3 de marzo de 2026 a las 19:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El equipo dirigido por César Farías busca dar el primer paso para asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo más importante del continente, tras haber eliminado previamente a Argentinos Juniors en una agónica tanda de penales.

El encuentro enfrenta al Ídolo del Astillero contra el campeón continental de 2024, que llega bajo la dirección de Martín Anselmi pero con bajas sensibles por lesión. Para este duelo decisivo, Barcelona alineará a sus principales figuras, incluyendo a Darío Benedetto y Joao Rojas, mientras que la transmisión en vivo estará disponible a través de las plataformas de ESPN y Disney+ para toda la región.

