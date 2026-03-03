Gonzalo Plata despide a Filipe Luis tras sorpresiva salida del Flamengo

El jugador ecuatoriano Gonzalo Plata lamentó este martes 3 de marzo la salida del director técnico del Flamengo de Brasil, Filipe Luis, quien fue destituido de manera sorpresiva después de la victoria por 0-8 frente al modesto Madureira en el Campeonato Carioca, resultado con el que el equipo aseguró su clasificación a la final, donde se medirá ante Fluminense.

“Profe Felipe, gracias por todo. Por la confianza, por enseñarnos a competir y por siempre exigirnos más. Me llevo mucho aprendizaje y grandes momentos. Gracias también a todo tu cuerpo técnico por el trabajo y el día a día. Te deseo lo mejor en lo que viene, que Dios te bendiga siempre”, expresó el tricolor a través de sus redes.

Flamengo hizo pública la noticia la mañana del martes y confirmó que junto al estratega tampoco continuarán Iván Palanco, auxiliar técnico, y Diogo Linhares, preparador físico, quienes formaban parte de su equipo de trabajo.

Filipe Luis, quien se retiró como futbolista en activo en el Flamengo en 2023, asumió la dirección técnica del primer equipo el 30 de septiembre de 2024 en reemplazo del exseleccionador Tite. Bajo su mando, el ‘Mengao’ conquistó cinco títulos: la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el Brasileirao en 2025, además de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 al Palmeiras en la final con gol de Danilo.

En la Copa Intercontinental 2025 superó a Cruz Azul (2-1) y al Pyramids (2-0), pero cayó en la final ante el París Saint-Germain en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayyán.Durante el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, lideró su grupo por delante del Chelsea, que posteriormente se coronó campeón, aunque fue eliminado en los octavos de final tras perder 2-4 frente al Bayern Múnich.

Flamengo inicia la disputa de la Recopa Sudamericana 2026. EFE

Sin embargo, la presente temporada no mantuvo la misma regularidad. El equipo registró el peor inicio de los últimos diez años, con cinco derrotas en doce partidos, perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians (0-2) y también la Recopa Sudamericana frente a Lanús, tras caer 0-1 y 2-3 en la final.

Antes de conocerse oficialmente su salida, Filipe Luis dejó un mensaje en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Madureira: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

