Alto Rendimiento: deportistas impagos y recorte de beneficiarios

El Plan de Alto Rendimiento rumbo a Los Ángeles 2028 sufre un recorte del 25% de beneficiarios.

A menos de un año del anuncio de las mejoras en el Plan de Alto Rendimiento (PAR), la cartera de deporte no ha pagado valores de 2025 y recortó el 25% de beneficiarios.

También puedes leer: (Fractura, expulsión y humanidad: la respuesta de Maccari tras lesión de Johan García)

Fue José David Jiménez, el exministro de Deporte y actual presidente de Emelec, quien comunicó en abril pasado que el Alto Rendimiento se proyectaba a Los Ángeles 2028 con $ 78’149.578,47. Eso para los próximos cuatro años, con 367 deportistas en la elite.

Pese a la intensión, el mismo 2025 ya terminó mal para los deportistas del plan, que no lograron cobrar sus mensualidades. Entrado el 2026 a algunos les pagaron hasta diciembre, pero a otros todavía les adeudan los dos últimos meses del periodo pasado. En lo que concierne a los valores correspondientes a este año todavía no le pagan a nadie, según confirmaron a EXPRESO cuatro deportistas que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

Viceministerio aclara que fallo de Procuraduría fue para el COE y no para la FEF Leer más

Lo curioso es que muchos de los que no han podido cobrar desde el año anterior, también han sido excluidos del programa para este 2026. Son 107 deportistas los que han quedado fuera, sin tener explicaciones detalladas sobre la decisión. A otros, aunque no los han excluido, tampoco les han notificado si permanecerán en su misma categoría (pueden subir o bajar; eso determina el monto mensual).

Incluso en la lista de atletas que actualmente se encuentran con incertidumbre, están algunos de los que fueron parte de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El COE asegura que no fue considerado para evaluar las exclusiones

Sobre el tema, y en medio de la disputa que mantiene con el Viceministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) aseguró que no fue considerado para el análisis. “Expresamos nuestra solidaridad con los deportistas que, persiguiendo el sueño olímpico y con resultados comprobados, han sido retirados del Plan de Alto Rendimiento sin conocimiento ni discusión con el COE”, expresó en un comunicado el último viernes.

Ante esto, el Viceministerio del Deporte respondió que “los criterios de permanencia, inclusión o exclusión de deportistas en el programa responden a criterios técnicos que se toman en el Comité de Evaluación del Deporte de Alto Rendimiento (CEDAR)”.

El Viceministerio mantiene deudas con deportistas del Alto Rendimiento desde noviembre de 2025. ARCHIVO

El organismo informó que para este año se han destinado 10’117,815 millones de dólares y que ese no es el único mecanismo de financiamiento al deporte. Sin embargo, la cifra anual no resulta proporcional a la anunciada el año anterior, de 78 millones en cuatro años.

Organizaciones con más recursos respecto al año pasado

Frente a los recortes, la cartera de estado detalló el aumento de recursos anunciado por el Gobierno de Daniel Noboa, que el 19 de febrero dio a conocer que los organismos deportivos recibirán un 25% más de presupuesto en este 2026.

Efectivamente, el incremento va directamente a las Federaciones Provinciales, Federaciones por Deporte e incluso organizaciones del deporte barrial, algo que se refleja en el Presupuesto Operativo Anual (POA), y no puede ser destinado a gasto administrativo, sino directamente a competencias o preparación de los atletas.

Esto, según explicó un dirigente a este medio, no necesariamente significará que las delegaciones podrán asistir a más competencias en el año, pero sí que más deportistas acudan con los gastos pagos y ya no solo con el aval, como solía suceder. De todas formas, frente a las necesidades del deporte, el aumento seguirá siendo insuficiente.

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!