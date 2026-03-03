Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Un ecuatoriano dirigió el orfeón infantil mexicano

Por sus condiciones musicales fue elegido a sus 14 años para esta importante responsabilidad

Fabián Valdivieso Calvo, quiteño, en 1947 dirigió el Orfeón Infantil Mexicano, tras haberle solicitado su director, el maestro Rogelio Zarzoza, que lo condujera en su gira a Belém do Pará, Brasil. Por sus condiciones musicales fue elegido a sus 14 años para esta importante responsabilidad al frente de este gran coro de América. Este cantante y pianista, alumno del maestro Belisario Peña y compañero del concertista Leslie Wright, luego sería, ya como capitán de marina, quien transportara el primer barril de petróleo extraído en Ecuador. Casado con Carmita Anda, ganadora del ‘Pondo de Oro’ al mejor ceviche y locro en Pichincha, dedicó 30 años a impulsar la Hostería Castellmar. Ecuador recuerda en estos días su retorno cuando representó al Ecuador con dos privilegiadas voces ecuatorianas más, Alfonso Solines y Francisco Cano (+), tras la exitosa gira por toda América junto a artistas como Pedro Vargas, Los Panchos, Dolores del Río, y que culminara con la grabación de una película, en el mismo set donde grababa, entonces, el famoso Cantinflas. Orgullo ecuatoriano, que hoy cumple 92 años de edad.

Diego Valdivieso

