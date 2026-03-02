Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

Se analizará la legalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva en el caso Goleada el jueves 5 de marzo de 2026

El Tribunal de Apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha fijó para el jueves 5 de marzo de 2026, a las 14:00, la audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros cuatro procesados en el denominado caso "Goleada".

La diligencia debía realizarse la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026. Sin embargo, la ausencia del representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dennis Villavicencio, impidió la instalación de la sesión. Ante esta falta, el Tribunal solicitó al Consejo de la Judicatura la apertura de un proceso sancionatorio contra el agente fiscal. Además, los magistrados declararon por unanimidad el abandono del recurso de apelación que la propia Fiscalía interpuso respecto al resto de procesados que gozan de medidas alternativas. Eso implica que en el futuro la Fiscalía no podrá solicitar sus prisiones preventivas.

¿Qué pasó en la audiencia de Aquiles Álvarez y por qué la Fiscalía perdió el recurso? Leer más

Los presos asistirán por vía telemática

El recurso legal que el Tribunal analizará en la nueva fecha corresponde a Aquiles Álvarez, preso en la cárcel Regional de Cotopaxi; y Xavier Álvarez, Antonio Álvarez, César Emilio Bravo y Fernando Peñaherrera, presos en la cárcel de Turi, en Azuay, desde el pasado 11 de febrero, mientras son investigados por presuntos delitos como delincuencia organiada vinculados al comercio de diésel a través de las empresas de la familia Álvarez, entre ellas Copedesa, Corpalubri y Ternape.

RELACIONADAS Simpatizantes de Álvarez se concentran Guayaquil y Quito tras suspensión de audiencia

Los jueces ratificaron que la sesión se desarrollará de forma mixta desde el Complejo Judicial Norte, en Quito. En este contexto, el Tribunal negó el pedido del Alcalde de Guayaquil para comparecer de manera presencial y ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) que asegure la conexión telemática de los implicados.

La justicia advirtió que la inasistencia injustificada de los abogados defensores provocará la intervención inmediata de la Defensoría Pública.

El sistema judicial habilitará el acceso público a la audiencia mediante la plataforma ZOOM. Los interesados podrán ingresar a través del enlace: https://funcionjudicial-gob-ec.zoom.us/j/81712214877, con el ID de reunión: 817 1221 4877 y sin clave de acceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!