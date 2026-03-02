Manta vs Independiente del Valle: alineaciones y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2026

Rayados buscan recuperar el liderato frente a un rival que necesita reaccionar en el estadio Jocay

Manta e Independiente del Valle se enfrentarán por la fecha 2 de la LigaPro 2026.

La segunda fecha de la LigaPro 2026 nos presenta un enfrentamiento electrizante entre el Manta FC e Independiente del Valle. Los Atuneros buscan desesperadamente sumar sus primeros puntos en casa, mientras que el conjunto de Sangolquí llega con la consigna de ratificar su liderato absoluto.

El escenario para esta batalla futbolística será el Estadio Jocay de Manta, este lunes 2 de marzo de 2026. Los aficionados locales esperan una reacción inmediata de su equipo tras el amargo debut, enfrentando a un rival que no perdona errores tácticos en el mediocampo.

Horarios del partido según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

Argentina, Chile y Uruguay: 21:30

México: 18:30

¿Dónde ver Manta FC vs. Independiente del Valle?

En los últimos cinco partidos entre ambos, IDV ganó 2, Manta 1 y se registraron 2 empates. API

Para los fanáticos en territorio ecuatoriano, la transmisión oficial en vivo estará disponible a través de la plataforma Zapping. Si buscas opciones digitales, EXPRESO realizará el seguimiento minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real para no perderse detalles.

Ambos estrategas pondrán toda la carne en el asador. Javier Carvajal, DT del Manta, confía en la localía para frenar la dinámica impuesta por Joaquín Papa, quien ha convertido a los Rayados en una máquina ofensiva que ya suma dos goles en el presente torneo.

Posible alineación de Manta FC

El cuadro manabita intentará cerrar los espacios por las bandas y aprovechar el juego aéreo. Se espera un planteamiento cauteloso pero efectivo para contrarrestar la velocidad visitante y así proteger el arco defendido por su guardameta Félix Zambrano.

Manta FC: Zambrano; Medina, Moscarelli, Ortíz, Mina; Ramírez, Jiménez, Burbano, Valencia, Alman; Blanco.

Posible alineación de Independiente del Valle

El estratega Joaquín Papa mantendrá su filosofía de posesión y presión alta. Con una plantilla joven pero experimentada, el Matagigantes buscará dominar la zona medular desde el pitazo inicial.

Independiente del Valle: Villar; Romero, Carabajal, Viacava, Loor; Alcívar, Sornoza, Mercado; Pata, Perelló; Reasco.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

