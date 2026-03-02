Lluvias en Guayaquil: En qué calles hay calzada mojada este 2 de marzo
El pronóstico del clima es de tormenta eléctrica para la noche de este lunes y madrugada del martes 3 de marzo
En sectores del norte y sur de Guayaquil llovió en la tarde de este lunes 2 de marzo, por lo que la calzada se mojó y los conductores debieron tener más precaución para evitar siniestros viales.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que la novedad se registró a la altura del kilómetro 4,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena y en la avenida del Bombero, en el ingreso a Bim Bam Bum.
La entidad también publicó, en su cuenta de la red social X, imágenes de videovigilancia que mostraban el pavimento húmedo en la avenida Barcelona, a la altura del estadio Monumental.
Reducir la velocidad, encender las luces y mantener la distancia con otros vehículos, son las principales recomendaciones que hizo la ATM para evitar siniestros de tránsito.
Lluvias más fuertes en Guayaquil, pronostica el Inamhi
"Entre la tarde del (lunes) 2 hasta la mañana del 6 de marzo se fortalecerán las lluvias y tormentas en el Litoral", anunció este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Guayaquil está en un nivel de alerta muy alto para lluvias y tormentas en este periodo, dijo el Inamhi.
Se espera que el nivel máximo de precipitación sea mayor a 45 milímetros diarios, añadió la entidad en una publicación.
