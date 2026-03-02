La Colmena, la residencia que activa el muralismo comunitario en Olón

Los 11 artistas participantes, en su mayoría de la Sierra ecuatoriana, ya se encuentran en la Península de Santa Elena

La Residencia Artística de Muralismo Comunitario La Colmena inició sus actividades en Olón este lunes 2 de marzo, y se extenderán hasta el día 22. El encuentro reúne a artistas ecuatorianos en un proceso de trabajo en territorio enfocado en muralismo y vinculación comunitaria.

La selección de participantes estuvo a cargo de un jurado conformado por personas con experiencia en procesos comunitarios, muralismo y trabajo territorial. Estuvo integrado por Apitatán, Cris Harold y Arisca.

Luego del proceso de convocatoria, fueron elegidos Sayana, Is Kass, Cato, Wachuma, Farmon, Daga, Nitchts, Daj, Anushka, David Maya y Suárez.

La residencia se desarrollará en el Espacio Cultural Lachiwana, en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena. El programa contempla talleres, jornadas de creación mural y actividades de intercambio con la comunidad.

Como resultado, se ejecutarán murales individuales y un mural colectivo, además de registros del proceso.

La Colmena es un proyecto ganador del Fondo Concursable Residencias en Artes Visuales y Artesanías del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC) para el período 2025–2026.

La organización agradeció a todas las personas que participaron en la convocatoria. Se espera el desenvolvimiento de las actividades programadas hasta finales de mes.

El arte se vincula con la comunidad

El cronograma de la Residencia La Colmena establece un proceso de trabajo de tres semanas que articula formación, creación artística y participación comunitaria en Olón.

De acuerdo con la planificación, la primera semana está destinada a actividades de contextualización en territorio, que incluyen talleres formativos y recorridos por espacios culturales y naturales del litoral ecuatoriano. Entre estas acciones constan visitas a museos, desplazamientos a Salango y Agua Blanca, así como un taller sobre culturas precolombinas, actividades que sirven como base conceptual para el trabajo mural.

La segunda semana marca el inicio de la creación de los murales individuales y mantiene espacios de encuentro con la comunidad. La agenda contempla un conversatorio abierto al público el sábado 14 de marzo, que busca generar diálogo entre artistas, habitantes del sector y actores vinculados al territorio, en un formato de acceso libre y con participación directa de la comunidad local.

Durante la tercera semana se desarrollará el mural colectivo y se preparará el cierre de la residencia. El sábado 21 de este mes está previsto el evento final, que incluirá un recorrido por los murales realizados, palabras de agradecimiento y una actividad abierta a la comunidad, seguida de una jornada de convivencia.

Según explicó Giancarlo Castro, comunicador de La Colmena, la cercanía con la comunidad se mantiene desde el primer día hasta el cierre del proyecto, a través del uso continuo del espacio, el contacto directo con los habitantes y la participación de actores locales en talleres, conversatorios y actividades culturales.

