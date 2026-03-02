La Aurora y La Puntilla se quedarán sin agua por trabajos programados

Habitantes de urbanizaciones en esas parroquias de Daule y Samborondón no contarán con el servicio de agua potable

En la parroquia La Aurora se registrará un corte de agua potable.

La empresa Amagua informó sobre un nuevo corte programado del servicio de agua potable que afectará a sectores de La Aurora y La Puntilla, en Daule y Samborondón. La suspensión se realizará la madrugada de este martes 3 de marzo, entre las 00:00 y las 03:00.

Según el comunicado, el corte de suministro de agua potable se ejecutará como parte de trabajos complementarios tras una intervención técnica ejecutada días atrás en la red principal.

(Te puede interesar: Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes)

El pasado sábado 28 de febrero se detectó una fuga en la red principal del sector de La Aurora, situación que se habría agravado por un deslizamiento y condiciones de inestabilidad del terreno.

Durante la primera intervención se reemplazaron 18 metros de tubería afectados y, posteriormente, los equipos técnicos continuaron evaluando el área.

Lluvias en Daule: esto pasó en un centro comercial de La Aurora Leer más

La entidad explicó que las lluvias intensas y tormentas eléctricas registradas en la zona obligaron a reprogramar los trabajos adicionales de estabilización, priorizando la seguridad del personal operativo, según Amagua.

Corte de agua en La Aurora y La Puntilla: Sectores afectados

El corte abarcará todas las urbanizaciones de la parroquia La Aurora y de la vía a Salitre, en Daule.

En Samborondón incluye sectores como:

Ciudad Celeste (todas sus etapas)

Buijo Histórico

El Cortijo

Plaza Batán

Barranca

(Lee también: Lluvias y tormentas en Ecuador este 1 y 2 de marzo, alerta Inamhi)

San Nicolás

Vizcaya I y II

Punta Barranca

Vereda del Río

Jardines de Parque Magno

Isla Celeste

La Costa

Centros comerciales y unidades educativas de la zona

Quejas en La Aurora por reiterados cortes de agua potable

Este nuevo anuncio se suma a las constantes quejas de residentes de La Aurora, quienes en los últimos meses han reportado interrupciones frecuentes del servicio y variaciones en la presión del agua.

En redes sociales, usuarios cuestionan la recurrencia de los cortes y piden soluciones definitivas que garanticen estabilidad en el suministro, especialmente en una zona que ha experimentado un acelerado crecimiento urbanístico.

RELACIONADAS Aguiñaga cuestiona al Gobierno por inundaciones en Guayas y señala falta de recursos

Entre el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, habitantes de esta zona denunciaron un prolongado e imprevisto corte del suministro de agua potable, que generó molestias. En algunas urbanizaciones, el corte se extendió por más de 18 horas.

🚨 Atención@AmaguaCEM informa mediante Comunicado Oficial la suspensión del servicio de agua potable en #LaAurora este martes 3 de marzo de 2026, desde las 00:00 hasta las 03:00.



Esperemos que se cumpla con el horario de interrupción que se indica en el comunicado.



Aquí te… pic.twitter.com/vOd3YPHcyo — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) March 2, 2026

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!