La Aurora y La Puntilla se quedarán sin agua por trabajos programados
Habitantes de urbanizaciones en esas parroquias de Daule y Samborondón no contarán con el servicio de agua potable
La empresa Amagua informó sobre un nuevo corte programado del servicio de agua potable que afectará a sectores de La Aurora y La Puntilla, en Daule y Samborondón. La suspensión se realizará la madrugada de este martes 3 de marzo, entre las 00:00 y las 03:00.
Según el comunicado, el corte de suministro de agua potable se ejecutará como parte de trabajos complementarios tras una intervención técnica ejecutada días atrás en la red principal.
(Te puede interesar: Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes)
El pasado sábado 28 de febrero se detectó una fuga en la red principal del sector de La Aurora, situación que se habría agravado por un deslizamiento y condiciones de inestabilidad del terreno.
Durante la primera intervención se reemplazaron 18 metros de tubería afectados y, posteriormente, los equipos técnicos continuaron evaluando el área.
Lluvias en Daule: esto pasó en un centro comercial de La AuroraLeer más
La entidad explicó que las lluvias intensas y tormentas eléctricas registradas en la zona obligaron a reprogramar los trabajos adicionales de estabilización, priorizando la seguridad del personal operativo, según Amagua.
Corte de agua en La Aurora y La Puntilla: Sectores afectados
El corte abarcará todas las urbanizaciones de la parroquia La Aurora y de la vía a Salitre, en Daule.
En Samborondón incluye sectores como:
- Ciudad Celeste (todas sus etapas)
- Buijo Histórico
- El Cortijo
- Plaza Batán
- Barranca
(Lee también: Lluvias y tormentas en Ecuador este 1 y 2 de marzo, alerta Inamhi)
- San Nicolás
- Vizcaya I y II
- Punta Barranca
- Vereda del Río
- Jardines de Parque Magno
- Isla Celeste
- La Costa
- Centros comerciales y unidades educativas de la zona
Quejas en La Aurora por reiterados cortes de agua potable
Este nuevo anuncio se suma a las constantes quejas de residentes de La Aurora, quienes en los últimos meses han reportado interrupciones frecuentes del servicio y variaciones en la presión del agua.
En redes sociales, usuarios cuestionan la recurrencia de los cortes y piden soluciones definitivas que garanticen estabilidad en el suministro, especialmente en una zona que ha experimentado un acelerado crecimiento urbanístico.
Entre el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, habitantes de esta zona denunciaron un prolongado e imprevisto corte del suministro de agua potable, que generó molestias. En algunas urbanizaciones, el corte se extendió por más de 18 horas.
🚨 Atención@AmaguaCEM informa mediante Comunicado Oficial la suspensión del servicio de agua potable en #LaAurora este martes 3 de marzo de 2026, desde las 00:00 hasta las 03:00.— Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) March 2, 2026
Esperemos que se cumpla con el horario de interrupción que se indica en el comunicado.
Aquí te… pic.twitter.com/vOd3YPHcyo
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!