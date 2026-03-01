Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

El sector de La Aurora ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años con cientos de urbanizaciones.
El sector de La Aurora ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años con cientos de urbanizaciones.Archivo Expreso

Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes

Moradores de urbanizaciones del cantón Daule aseguran que el servicio de agua potable no se restableció como se anunció

La falta de agua potable mantiene en zozobra a los habitantes de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule. Desde la tarde del 28 de febrero, decenas de residentes han reportado la interrupción del servicio, que ya supera las 18 horas sin que exista, hasta el momento, una explicación oficial sobre la prolongación del corte.

RELACIONADAS

A esta Redacción han llegado múltiples quejas de moradores de distintas urbanizaciones del sector, quienes aseguran que la suspensión del suministro ha sido más extensa de lo anunciado inicialmente.

La empresa Amagua informó que el corte estaba previsto entre las 14:00 y las 17:00 debido a la reparación emergente de una fuga en el sector de La Joya, lo que implicaría afectaciones temporales en toda la zona de La Aurora. Sin embargo, el restablecimiento del servicio no se concretó en el plazo comunicado.

Ciclistas de la calle

Guayacanes en Isidro Ayora: ciclistas recorren 150 km desde Guayaquil

Leer más

Residentes reclaman y piden explicaciones

De acuerdo con los testimonios recogidos, el suministro no se ha normalizado y la situación ha alterado las actividades cotidianas de cientos de familias.

“Ayer llegué de trabajar y no tuve agua. Hoy debo salir nuevamente y tampoco hay agua. Esto es horrible”, expresó Melissa Cornejo, residente de La Joya, evidenciando la frustración que predomina entre los afectados.

En urbanizaciones como Villa Club, los reclamos apuntan no solo a la falta de agua, sino también a la ausencia de información clara. “No dicen nada, que por lo menos expliquen qué es lo que está pasando para poder tomar medidas. Deben dar la cara”, manifestó Luis Cedillo, quien cuestiona la falta de comunicación oportuna por parte de las autoridades competentes.

RELACIONADAS

Mientras tanto, en redes sociales también crecieron los reclamos por parte de los residentes por la falta del líquido vital y el incumplimiento del plazo por parte de Amagua.

Hasta el cierre de esta nota, ni Interagua ni Amagua han emitido un pronunciamiento adicional que detalle las causas de la demora ni el tiempo estimado para la restitución total del servicio, lo que incrementa la incertidumbre en una zona que depende de un abastecimiento continuo para su vida diaria.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Series y películas de fe, reflexión y cine épico para ver en Cuaresma

  2. Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en nueve provincias

  3. Sector productivo de Manabí propone Megapuerto Hub y busca respaldo internacional

  4. Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes

  5. Bomberos de Quito rescatan a cuatro personas en el Rucu Pichincha durante la noche

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  3. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Chito Vera vuelve a pelear en la UFC: rival, hora y por dónde ver en Ecuador

Te recomendamos