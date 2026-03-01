Corte de agua de 18 horas en La Aurora, denuncian residentes

Moradores de urbanizaciones del cantón Daule aseguran que el servicio de agua potable no se restableció como se anunció

El sector de La Aurora ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años con cientos de urbanizaciones.

La falta de agua potable mantiene en zozobra a los habitantes de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule. Desde la tarde del 28 de febrero, decenas de residentes han reportado la interrupción del servicio, que ya supera las 18 horas sin que exista, hasta el momento, una explicación oficial sobre la prolongación del corte.

A esta Redacción han llegado múltiples quejas de moradores de distintas urbanizaciones del sector, quienes aseguran que la suspensión del suministro ha sido más extensa de lo anunciado inicialmente.

La empresa Amagua informó que el corte estaba previsto entre las 14:00 y las 17:00 debido a la reparación emergente de una fuga en el sector de La Joya, lo que implicaría afectaciones temporales en toda la zona de La Aurora. Sin embargo, el restablecimiento del servicio no se concretó en el plazo comunicado.

Hoy 1 de marzo en Málaga 2 seguimos sin una gota de agua y esto es el pan nuestro de cada mes.. pésimo servicio.. @AmaguaCEM @ComunidLaAurora @WilsonCanizares @Reg_aguaEc @DEFENSORIAEC @AlcaldiadeDaule https://t.co/utbdszHkly — Veronica Morocho (@veronicammt) March 1, 2026

Residentes reclaman y piden explicaciones

De acuerdo con los testimonios recogidos, el suministro no se ha normalizado y la situación ha alterado las actividades cotidianas de cientos de familias.

“Ayer llegué de trabajar y no tuve agua. Hoy debo salir nuevamente y tampoco hay agua. Esto es horrible”, expresó Melissa Cornejo, residente de La Joya, evidenciando la frustración que predomina entre los afectados.

En urbanizaciones como Villa Club, los reclamos apuntan no solo a la falta de agua, sino también a la ausencia de información clara. “No dicen nada, que por lo menos expliquen qué es lo que está pasando para poder tomar medidas. Deben dar la cara”, manifestó Luis Cedillo, quien cuestiona la falta de comunicación oportuna por parte de las autoridades competentes.

Mientras tanto, en redes sociales también crecieron los reclamos por parte de los residentes por la falta del líquido vital y el incumplimiento del plazo por parte de Amagua.

Hasta el cierre de esta nota, ni Interagua ni Amagua han emitido un pronunciamiento adicional que detalle las causas de la demora ni el tiempo estimado para la restitución total del servicio, lo que incrementa la incertidumbre en una zona que depende de un abastecimiento continuo para su vida diaria.

