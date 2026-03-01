Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en nueve provincias

El Decreto Ejecutivo 311 establece la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia

El estado de excepción permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

El Gobierno Nacional renovó por 30 días la declaratoria de estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Para ello, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 311, con fecha 28 de febrero de 2026.

La renovación se fundamenta en la grave conmoción interna. Además de las nueve provincias, la medida también abarca los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echandía (Bolívar).

¿Qué derechos están limitados?

El decreto señala que, conforme ya se estableció en el Decreto Ejecutivo 277 del 31 de diciembre de 2025, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia se ejecutará “con las precisiones y limitaciones dispuestas en dicho instrumento y con estricta observancia a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

Entre los argumentos para justificar la limitación de estos derechos se señala que la medida es proporcional, “toda vez que la afectación se encuentra justificada por la gravedad e intensidad de los hechos que motivan que motivan la declaratoria”.

Además, según el Ejecutivo, la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia ha demostrado ser eficaz durante la vigencia de la declaratoria original. “Conforme lo determina la Policía Nacional ha permitido la obtención oportuna de elementos de convicción derivados de la interceptación y análisis de comunicaciones”.

¿Por qué se renueva en las nueve provincias?

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo, existe un análisis realizado por la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el que se determina que la amenaza criminal, la reconfiguración de los grupos delictivos y la violencia de alta intensidad “persisten focalizadas en estas jurisdicciones”.

Reducción de las cifras de violencia, según el Ejecutivo

La renovación del estado de excepción ocurre después de que el presidente Daniel Noboa hablara de una reducción en las cifras de violencia. El pasado 27 de febrero de 2026, en una entrevista con Radio Centro, Noboa afirmó: “El alcalde criminal ha sido atrapado y desde entonces hemos visto resultados concretos: Guayaquil ha mejorado más del 30 % en seguridad; el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), más del 40 %; y solo en febrero a nivel nacional hemos reducido los homicidios en un 13 %”.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 311 con fecha 28 de febrero de 2026. Foto: Flickr

La referencia sobre “alcalde criminal” aludió a Aquiles Álvarez, autoridad de Guayaquil que permanece detenido en el marco de las investigaciones por el caso Goleada.

