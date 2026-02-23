Violenta jornada en Manabí deja 12 fallecidos por ataques en Jama, Canoa y Pichincha

Una serie de hechos violentos registrados en Jama, Canoa y Pichincha dejó 12 personas fallecidas y una herida en Manabí

Personal policial realizó el levantamiento de indicios y aseguró la escena tras los hechos violentos registrados en el norte de Manabí durante la madrugada.

Una madrugada marcada por la violencia se registró en la provincia de Manabí, donde varios hechos armados dejaron 12 personas fallecidas y una más herida. Los acontecimientos ocurrieron en al menos tres cantones, generando conmoción entre los habitantes.

Uno de los episodios más impactantes se produjo en el sector Camarones, en una hacienda ubicada frente al mar, en el cantón Jama, al norte de la provincia. Según información preliminar de la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 02:00, cuando varios hombres armados ingresaron a la propiedad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos diez individuos, vestidos con prendas similares a uniformes militares, habrían llegado por vía marítima. Una vez en el lugar, reunieron a varios de los presentes en el patio del inmueble.

Según el informe policial, antes del ataque realizaron preguntas relacionadas con presuntas actividades ilícitas. Posteriormente, varias personas fueron atacadas con armas de fuego. Las mujeres que se encontraban en la vivienda fueron inmovilizadas mientras se desarrollaban los hechos. Tras lo ocurrido, los responsables huyeron por el mar.

Las víctimas fueron identificadas como Nevardo Javier Loor Copiano (56), Juan Andrés Loor Copiano (38), Leonardo Enrique Loor Copiano (52), Yandri Noel García Cagua (16), José Valentín Santana Canchingre, Oswaldo Enrique Márquez Murillo y Luis Alberto Párraga García (36). Según registros judiciales, uno de ellos tenía un antecedente por estafa en 2018.

Los siete cuerpos quedaron apilados en el patio de la propiedad. ALEJANDRO GILER

Otro hecho en Canoa

Casi en paralelo, otro suceso violento se registró en la parroquia Canoa, cantón San Vicente, cerca de la 01:30 del 23 de febrero de 2026, en la vía Troncal del Pacífico.

En este caso, dos personas fallecieron y una resultó gravemente herida tras un ataque con arma de fuego. En el sitio, personal de Criminalística levantó indicios balísticos para las pericias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Yunior Genaro Chila Barre (28) y Fredy Octavio Márquez Napa (28), quienes se movilizaban en una mototaxi. El herido, Panta Ladines Yordi Alejandro (22), fue trasladado al hospital Miguel H. Alcívar, donde permanece con pronóstico reservado.

Según las investigaciones, las víctimas se desplazaban por la vía Canoa–Jama cuando fueron interceptadas por desconocidos que se movilizaban en otro vehículo. Tras un intercambio de palabras, se produjo el ataque.

Triple caso en Pichincha

En el sitio Pescadillo, parroquia Barraganete, cantón Pichincha, cerca de las 02:00, tres hombres fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban en el lugar. Los tres fallecieron. Hasta el cierre de esta edición, sus identidades no habían sido confirmadas oficialmente.

Los hechos registrados en Jama, Canoa y Pichincha forman parte de una jornada violenta que vuelve a encender las alertas en Manabí, provincia que se encuentra bajo estado de excepción en su zona costera. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

