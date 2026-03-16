Gustavo Larrea: “La judicialización de la política no le hacen bien al país”

El fundador de Democracia Sí conversó con EXPRESO sobre la situación que afronta Revolución Ciudadana y Aquiles Álvarez

El fundador de Democracia Sí, Gustavo Larrea, señala que buscará la Alcaldía de Guayaquil en las seccionales de 2027.

Gustavo Larrea, director nacional del movimiento Democracia Sí, dialogó con EXPRESO en torno a cómo la organización política se está preparando para participar en los comicios seccionales de 2027 y sobre la situación política de Revolución Ciudadana.

Hoja de vida. Director nacional y fundador del movimiento Democracia Sí. Exministro de Gobierno (2007). Exministro de Seguridad Interna y Externa (2008-2009). Perteneció a Alianza PAÍS. Fue Subsecretario Administrativo del Ministerio de Gobierno y Policía (1996-1997). Exdiputado por Pichincha (1994-1996). Exdirigente estudiantil.

- En las elecciones seccionales de 2023, Democracia Sí alcanzó seis alcaldías y una prefectura mediante alianzas; mientras que, sin acuerdos, obtuvo una alcaldía. De cara a 2027, ¿volverán a apostar por ese modelo de alianzas o buscarán fortalecer candidaturas propias?

- En la mayoría de las provincias tendremos que ir con candidatos en alianzas. Nosotros hemos conformado una coalición, un acuerdo amplio de fuerzas sociales y de movimientos políticos no inscritos legalmente ante el CNE, pero que hacen política en nacional, provincial y cantonal; con esas organizaciones iremos al proceso electoral.

- ¿Con qué organizaciones?

- Una de ellas es el movimiento Gente Buena, que dirige Carlos Figueroa, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha y exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos hecho alianzas con Líderes, un movimiento de pequeños y medianos empresarios; con Neo, un movimiento juvenil; y Venceremos, una articulación de organizaciones sociales, urbanas, campesinas y juveniles.

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- ¿Van a aliarse con Centro Democrático?

- Lo veo difícil porque ellos han resuelto ir solos.

- ¿Han conversado?

- En alguna provincia donde teníamos posibilidades de alianza era en Loja; no está cerrada la posibilidad, (pero) sería una alianza puntual.

- ¿Han mantenido algún tipo de comunicación con el movimiento RETO para las elecciones de 2027?

- No, porque RETO es un movimiento vinculado a la RC (Revolución Ciudadana); tienen otra propuesta y nosotros planteamos construir una alternativa distinta a lo que fue el régimen de (Rafael) Correa y distinta a lo que hoy representa el Gobierno del presidente (Daniel) Noboa.

- Frente a la suspensión de Revolución Ciudadana, ¿cuál es la posición de Democracia Sí?

- Nosotros fuimos víctimas de una suspensión en 2016 (...). El Contencioso Electoral nos anuló la posibilidad de participar como organización; tuvimos que volver a recoger firmas en el territorio nacional y partimos de cero. Esto no quiere decir que nos alegra; esa fue una actitud antidemocrática democrática y la de hoy, igualmente.

- ¿Evalúan respaldar algunas candidaturas correístas?

- No, del correísmo no.

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Nunca el autoritarismo es permanente; es temporal, siempre es derrotable. Pasó en Chile, Argentina y Centroamérica.

- Con lo que le está pasando a la RC, ¿cree que se ha judicializado la política?

- Hay un proceso de judicialización de la política, que no es nuevo; la aplicó el expresidente Correa, le bajó el tono (el exmandatario Lenín) Moreno y el expresidente (Guillermo) Lasso. Hoy vuelve a usarse como instrumento político. Ni la judicialización de la política ni la politización de la justicia le hacen bien al país.

- En sí, ¿cómo perjudica?

- Restringen los derechos democráticos; se usa como arma política, de persecución; se rompe con la independencia de las funciones del Estado y esto es un retroceso para la democracia, para el ejercicio de las libertades ciudadanas y lo mismo, incluso, para los medios de comunicación.

- Sobre el traslado de cárcel del alcalde de Aquiles Álvarez, ¿cómo interpreta esa decisión desde el punto de vista político y judicial?

- Es el alcalde de Guayaquil; está en un proceso judicial, no está sentenciado; debían haber preservado su vida en la Cárcel 4; pero lo llevan a la cárcel Del Encuentro, donde está una fracción enorme del crimen organizado del país. Más allá de las diferencias políticas, debemos entender que las diferencias no deben implicar jamás el abuso del poder.

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El caso del Diario EXPRESO es una muestra clara de la persecución del régimen a la libertad de opinión y de expresión.

- ¿Van a disputar la Alcaldía de Guayaquil?

- Democracia Sí va a hacer parte de una coalición por la Alcaldía de Guayaquil, la Prefectura del Guayas y de todos los gobiernos locales del país.

- ¿Se aliarían con Jan Topic por la Alcaldía de Durán?

- Hasta que no tengamos acuerdos concluidos no voy a mencionar nombres; cuando los tengamos, los anunciaremos públicamente.

- Tras las polémicas por las ventas de terrenos municipales en La Libertad, ¿Democracia Sí volvería a respaldar una eventual candidatura a la reelección de Francisco Tamariz?

- No, desde luego que no.

- ¿Han conversado con él sobre ese tema?

- Nosotros tuvimos una posición crítica; debe haber absoluta transparencia en la gestión de cualquier municipio y en ese particularmente.

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