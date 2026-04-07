Christian Lara y su carrera en Barcelona SC, Liga de Quito y la Selección antes del caso policial

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Una noticia propia de la crónica roja sacudió al mundo del fútbol ecuatoriano la mañana de este 7 de abril, cuando el nombre del exjugador Christian Lara apareció entre los detenidos durante un operativo policial en el sur de Quito.

El hecho ocurrió en el sector de La Magdalena, donde se registró una balacera entre policías y presuntos delincuentes tras el intento de robo a un local comercial. Según informó Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, cuatro personas fueron aprehendidas en el lugar de los hechos, entre ellas el exfutbolista profesional.

Cuatro personas, entre ellas Christian 'Diablito' Lara, exjugador de fútbol profesional, fueron aprehendidas en flagrancia tras un robo armado a un local.Cortesía

La noticia que ha causado asombro

La presencia de Lara entre los detenidos generó asombro entre los moradores y testigos que presenciaron el operativo. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía, el exjugador habría estado conduciendo el vehículo presuntamente utilizado para cometer el delito, lo que motivó su aprehensión mientras avanzan las investigaciones.

¿Quién fue Lara en la cancha?

Christian Rolando Lara, conocido futbolísticamente como el “Diablito”, fue durante años uno de los jugadores más desequilibrantes del balompié ecuatoriano. Nacido en Quito el 27 de abril de 1980, destacó por su velocidad, habilidad y precisión en el remate con su pierna izquierda, cualidades que lo llevaron a convertirse en figura desde su debut profesional en El Nacional a finales de la década de los noventa.

A lo largo de su carrera defendió camisetas históricas del país como Barcelona SC y Liga de Quito, además de integrar la Selección de Ecuador, donde protagonizó momentos recordados por la afición, como sus goles en Eliminatorias y participaciones en torneos internacionales.

Tres campeonatos nacionales y tres internacionales

En el plano deportivo, Lara logró conquistar tres títulos de campeón nacional, uno con El Nacional y dos con Liga de Quito, y con los Albos, tres títulos internacionales, una Copa Sudamericana y dos Recopas, consolidando así una trayectoria que lo convirtió en uno de los extremos más recordados de su generación.

Lara cuando fue parte de El Nacional.Archivo

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que los otros tres detenidos registran antecedentes por delitos de robo. En el caso de Lara, se indicó que no posee capturas anteriores, por lo que esta sería su primera aprehensión mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer su grado de participación en el hecho.