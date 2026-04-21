¿Cuándo es el concierto de Karol G en Ecuador? Precios, preventa y venta general

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La artista colombiana Karol G volverá a Ecuador después de cinco años de ausencia. Su concierto está programado para el 15 de enero de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, como parte de su gira internacional “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

El anuncio llega tras su participación en el festival Coachella, donde encabezó uno de los días más importantes y marcó un hito para la música latina. Con este tour, Karol G recorrerá varios países y ofrecerá espectáculos en estadios de gran capacidad, incluyendo fechas en Europa y América Latina.

Preventa y venta general de entradas

La preventa de entradas se realizará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00, con acceso exclusivo para clientes Mastercard Pacificard y cupos limitados. La venta general comenzará el jueves 30 de abril de 2026, también a las 10:00, a través de Ticketshow en sus canales físicos y digitales.

Los valores de las entradas aún no han sido confirmados, pero la organización adelantó que serán publicados en redes sociales oficiales. La expectativa es alta, ya que se trata de uno de los conciertos más esperados del calendario musical ecuatoriano.

Producción y expectativas del evento

El espectáculo será producido por la empresa Output, que ya ha trabajado con artistas internacionales y suma este concierto a su agenda de grandes eventos en Ecuador. La presentación de Karol G en Quito se perfila como un hito musical, capaz de reunir a miles de fanáticos en el emblemático estadio capitalino.

La gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” busca ofrecer una experiencia completa, con un repertorio que combina los éxitos más reconocidos de la artista y nuevas producciones.