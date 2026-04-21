Karol G en Ecuador 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto en Quito

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La artista colombiana Karol G confirmó su regreso a Ecuador con un concierto en Quito el próximo 15 de enero de 2027. La presentación se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa y forma parte de su gira internacional “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

Este anuncio llega tras su participación en el festival Coachella, donde encabezó uno de los días más importantes y consolidó su posición como referente de la música latina a nivel global. Con este tour, Karol G recorrerá distintos países y ofrecerá espectáculos en estadios de gran capacidad, incluyendo varias fechas en Europa.

En Ecuador, el evento será producido por la empresa Output, que ya ha trabajado con artistas internacionales y suma este concierto a su agenda de espectáculos de gran escala.

Fecha y detalles de la preventa de entradas

La preventa de entradas para el concierto de Karol G en Quito se realizará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00. Este acceso será exclusivo para clientes Mastercard Pacificard y contará con cupos limitados.

La venta general iniciará el jueves 30 de abril de 2026, también a las 10:00, a través de Ticketshow en sus canales físicos y digitales. Los valores de las entradas serán anunciados en redes sociales por la organización en los próximos días, lo que mantiene a los fanáticos atentos a las actualizaciones oficiales

Un espectáculo dentro de una gira global

El “Viajando Por El Mundo Tropitour” es la nueva gira internacional de Karol G, diseñada para conectar con sus seguidores en diferentes continentes. Además de Ecuador, la artista tiene programadas presentaciones en estadios de Europa y América Latina, consolidando su alcance global.

La propuesta del tour busca ofrecer una experiencia completa, con un repertorio que combina sus éxitos más reconocidos y nuevas producciones. Tras el éxito de sus presentaciones en festivales internacionales, Karol G apuesta por espectáculos de gran formato que refuercen su impacto en la industria musical.