Karol G en Ecuador 2027: conoce todos los detalles de su concierto Quito

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karol G confirma su regreso a Ecuador con un concierto en Quito en 2027.

La artista se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

La preventa y venta de entradas ya tienen fechas definidas.

Karol G confirma su regreso a Ecuador con un concierto en Quito en 2027. La artista se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. La preventa y venta de entradas ya tienen fechas definidas.

Karol G volverá a Ecuador después de cinco años. La artista anunció un concierto en Quito que se realizará el 15 de enero de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su nueva gira internacional.

El anuncio llega tras su participación en Coachella, donde encabezó el festival y marcó un hito dentro de la música latina. Este contexto impulsa el lanzamiento de su tour Viajando Por El Mundo Tropitour, con el que recorrerá distintos países.

Dentro de esta gira, la cantante también desarrollará una serie de presentaciones en estadios en Europa. El recorrido global incluye a Ecuador como una de sus paradas confirmadas.

En el país, el evento será producido por Output, empresa que ha trabajado con artistas internacionales y que suma este concierto a su agenda.

La preventa de entradas para el concierto de Karol G 2027

La preventa de entradas se realizará el miércoles 29 de abril a las 10:00, con acceso exclusivo para clientes de Banco del Pacífico y cupos limitados. La venta general iniciará el jueves 30 de abril a las 10:00 a través de Ticketshow, en sus canales físicos y digitales.

Los valores de las entradas serán anunciados en redes sociales por la organización.