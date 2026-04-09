FTC Live al Parque: guía de precios, entradas y cómo asistir al festival en Quito 2026
El FTC Live al Parque se realizará el 29 de agosto de 2026 en Quito y reunirá artistas internacionales y ecuatorianos en un mismo escenario musical
Lo que debes saber
- FTC Live al Parque revela precios y zonas para el festival en Quito el 29 de agosto
- Entradas tendrán preventa del 14 al 17 de abril con Banco Guayaquil y Peigo
- Venta general inicia el 18 de abril con acceso a FTC Box y Platinum Experience
FTC Live al Parque se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. El festival reúne a Maroon 5, Ozuna y Myke Towers. Esta guía detalla precios, preventa, zonas y cómo comprar entradas para asistir.
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Precios y zonas del FTC Live al Parque
El festival contará con tres tipos de acceso distribuidos frente al escenario. La organización definió precios diferenciados entre preventa y venta general.
Durante la preventa, que se realizará del 14 al 17 de abril con tarjetas Banco Guayaquil y Peigo, los valores son:
- Palcos: $250
- FTC Box: $199
- Platinum Experience: $99
En la venta general, desde el 18 de abril, los precios cambian:
- FTC Box: $219
- Platinum Experience: $109
Los valores no incluyen IVA ni cargos por servicio.
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Cómo comprar entradas para el FTC Live al Parque
Las entradas estarán disponibles en la plataforma oficial feelthetickets.com y en puntos de venta físicos en Quito. El proceso se divide en dos etapas:
- Preventa exclusiva: del 14 al 17 de abril
- Venta general: desde el 18 de abril
La preventa aplica únicamente para pagos con tarjetas del Banco Guayaquil y Peigo.
Cómo elegir la mejor zona dentro del festival
El mapa del evento muestra tres áreas principales frente al escenario:
- Palcos: ubicados en los laterales
- FTC Box: zona intermedia con acceso directo al frente
- Platinum Experience: espacio más cercano al escenario
La elección dependerá del presupuesto y de la cercanía que se busque con los artistas.
Cuándo y dónde será el FTC Live al Parque
El festival se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. La primera edición busca integrar artistas internacionales y ecuatorianos en un mismo escenario.