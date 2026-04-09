FTC Live al Parque: guía de precios, entradas y cómo asistir al festival en Quito 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber FTC Live al Parque revela precios y zonas para el festival en Quito el 29 de agosto





Entradas tendrán preventa del 14 al 17 de abril con Banco Guayaquil y Peigo

Venta general inicia el 18 de abril con acceso a FTC Box y Platinum Experience

FTC Live al Parque se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. El festival reúne a Maroon 5, Ozuna y Myke Towers. Esta guía detalla precios, preventa, zonas y cómo comprar entradas para asistir.

Precios y zonas del FTC Live al Parque

El festival contará con tres tipos de acceso distribuidos frente al escenario. La organización definió precios diferenciados entre preventa y venta general.

Durante la preventa, que se realizará del 14 al 17 de abril con tarjetas Banco Guayaquil y Peigo, los valores son:

Palcos: $250

FTC Box: $199

Platinum Experience: $99

En la venta general, desde el 18 de abril, los precios cambian:

FTC Box: $219

Platinum Experience: $109

Los valores no incluyen IVA ni cargos por servicio.

Cómo comprar entradas para el FTC Live al Parque

Las entradas estarán disponibles en la plataforma oficial feelthetickets.com y en puntos de venta físicos en Quito. El proceso se divide en dos etapas:

Preventa exclusiva: del 14 al 17 de abril

Venta general: desde el 18 de abril

La preventa aplica únicamente para pagos con tarjetas del Banco Guayaquil y Peigo.

Cómo elegir la mejor zona dentro del festival

El mapa del evento muestra tres áreas principales frente al escenario:

Palcos: ubicados en los laterales

FTC Box: zona intermedia con acceso directo al frente

Platinum Experience: espacio más cercano al escenario

La elección dependerá del presupuesto y de la cercanía que se busque con los artistas.

Cuándo y dónde será el FTC Live al Parque

El festival se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. La primera edición busca integrar artistas internacionales y ecuatorianos en un mismo escenario.