Karol G revela presiones por ICE y expone el riesgo de perder su visa en EE. UU.

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karol G advierte que podría perder su visa por hablar sobre ICE en EE. UU.





La cantante dio declaraciones en Playboy y explicó presiones por su postura





Se prepara para Coachella 2026 mientras define su rol frente a migrantes

Karol G habló sobre ICE y las advertencias que ha recibido en Estados Unidos. La cantante explicó que podría perder su visa si se pronuncia sobre la política migratoria. Sus declaraciones se dieron en una entrevista con Playboy, en medio de su preparación para Coachella 2026. La artista también abordó su rol frente a la comunidad latina.

Karol G y las advertencias sobre ICE

Karol G se refirió a las presiones que enfrenta para no pronunciarse sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La cantante dio sus declaraciones en una entrevista con Playboy.

“La gente dirá: ‘Es mejor que no lo hagas’”, señaló. “¿Por qué? Porque si dices esa cosa, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en un objetivo, porque algunas personas quieren mostrar su poder”.

La artista indicó que su posición como figura pública implica decisiones sobre qué decir y cuándo hacerlo.

El dilema entre su voz y su carrera

Karol G explicó que busca equilibrio entre su postura y su trayectoria. “Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar, y si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero estar firme en mi escenario para mi comunidad”.

En declaraciones previas, la cantante expresó su postura frente a la situación migratoria. “No puedo callarme cuando algo me duele. Soy colombiana y mi país está pasando por un momento devastador. Soy latina y lo que le está sucediendo a mi comunidad es profundamente doloroso”.

También agregó: “A las familias que actualmente atraviesan momentos de miedo, pérdida y angustia... Yo también estoy con ustedes. Estoy con mi gente. Siempre”.

Estrategia y alcance como figura pública

En otra conversación, la artista reconoció que su equipo no respalda una declaración directa. “Pero estoy dispuesta a decirlo. Si soy honesto contigo, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”.

Karol G también cuestionó el impacto de un mensaje puntual. “¿Qué impacto tiene realmente decir ‘ICE Out’ versus cualquier otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?”.

Coachella y nueva etapa

Las declaraciones llegan en un momento clave para la artista. Karol G se prepara para encabezar el festival Coachella 2026, donde será la primera latina en liderar el evento.

Además, protagoniza la portada de Playboy en una nueva etapa de la revista. Este proceso se da bajo la dirección de Phillip Picardi.