Karol G protagoniza una edición de Playboy y revela detalles de su ruptura con Ferxxo

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karol G revela que decidió terminar su relación con Feid tras reconocer que ya no funcionaba

La Bichota posa para la edición de primavera 2026 de Playboy

La colombiana debutará como headliner en Coachella en abril, siendo la primera artista latina en liderar el festival

La cantante colombiana Karol G protagoniza la edición de primavera 2026 de Playboy y reveló detalles de su ruptura con Feid en una entrevista exclusiva, donde también abordó su nueva etapa personal y su próxima presentación en Coachella.

La Bichota, como también se la conoce a la artista, posó por primera vez para la revista internacional, en una sesión fotografiada por la estadounidense Gray Sorrenti, marcando un nuevo momento en su carrera artística y mediática.

Una portada que marca un antes y un después

La aparición de Karol G en Playboy representa un hito en su trayectoria, al tratarse de la primera vez que acepta posar para una publicación de este tipo, pese a haber rechazado propuestas similares en el pasado

En la portada, la artista aparece recostada sobre una alfombra, en una imagen que forma parte de una sesión que refuerza su evolución artística y su posicionamiento global.

La influencia de Sofía Vergara en su decisión

La cantante reveló que consultó con la actriz Sofía Vergara antes de aceptar la propuesta de Playboy, siendo la única persona a la que pidió consejo.

Según contó, la respuesta de la reconocida actriz fue clave para tomar la decisión, impulsándola a asumir este reto como parte de su crecimiento personal y profesional.

Karol G habla por primera vez de su ruptura con Feid

Feid acompañó a Karol G en el estreno de "Mañana fue muy bonito", el documental de la colombiana estrenado en NetflixEvan Agostini / AP

Durante la entrevista, la intérprete de “A ella” abordó públicamente el fin de su relación con Feid, confirmando así meses de especulación entre sus seguidores.

La artista describió la separación como un momento difícil en su vida, asegurando que fue una experiencia que la obligó a reconstruirse emocionalmente. Karol G dio a entender que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, tras reconocer que ya no estaba funcionando como esperaba.

Además, explicó que este proceso la llevó a enfocarse en sí misma, destacando que sus momentos de mayor evolución ocurren cuando está sola.

Cambios personales tras la ruptura

La revista señaló que, tras la separación, la cantante viajó a Hawái y realizó cambios en su imagen, como cortarse el cabello, reflejando una nueva etapa en su vida.

Estos cambios, según la artista, forman parte de un proceso de transformación que ha impactado tanto su vida personal como su carrera.

Coachella: el próximo gran reto en su carrera

En la entrevista, Karol G también habló sobre su presentación en el festival Coachella, donde será la primera artista latina en encabezar el evento.

La cantante se presentará en abril en el Empire Polo Club de Indio, California, en uno de los escenarios más importantes de la industria musical.

Un momento clave para la música latina

La artista aseguró que este logro representa más que un punto alto en su carrera, considerándolo el inicio de una nueva etapa en su trayectoria internacional.

Además, destacó el peso de representar a la comunidad latina en un escenario global, en un contexto donde busca amplificar su voz y su impacto cultural. Karol G también aprovechó la entrevista para referirse a temas sociales, incluyendo su postura frente a las políticas migratorias en Estados Unidos.

La cantante dejó abierta la posibilidad de involucrarse más activamente en estas problemáticas, mostrando una faceta más comprometida con su entorno.

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