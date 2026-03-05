Britney Spears es detenida en California por conducir ebria

La cantante fue arrestada en Moorpark, California, por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en el condado de Ventura.

La noche del miércoles 4 de marzo, alrededor de las 21:30, Britney Spears fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en el condado de Ventura. Según confirmaron las autoridades a NBC4 Investigates, la artista fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en la localidad de Moorpark.

Tras ser trasladada a una comisaría, Spears permaneció bajo custodia hasta la mañana del jueves, cuando fue liberada poco después de las 06:00. Aunque TMZ fue el primer medio en informar sobre el arresto, posteriormente NBC4 corroboró la noticia con fuentes oficiales. Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el incidente ni se ha confirmado si la cantante estaba acompañada o recibiendo atención psicológica.

Preocupación por su estado y silencio de sus representantes

La noticia ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes temen por el bienestar de la estrella del pop. TMZ publicó una exclusiva en la que asegura que Spears “no está del todo bien”, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su estado emocional y físico.

Los medios estadounidenses han intentado obtener declaraciones de sus representantes legales, pero hasta ahora no han recibido respuesta. La falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre, mientras la artista vuelve a estar en el centro de la atención mediática por motivos ajenos a su carrera musical.

Una carrera marcada por la inestabilidad

A lo largo de su carrera, Britney Spears ha enfrentado diversos episodios relacionados con el consumo de alcohol y con su salud mental, que han marcado tanto su vida personal como su trayectoria artística. Desde mediados de los años 2000, la cantante ha sido objeto de atención mediática por incidentes públicos en los que se le vinculó con excesos y comportamientos erráticos.

En 2007, Spears atravesó una de las etapas más difíciles de su vida, con problemas de adicciones y episodios de inestabilidad emocional que derivaron en la pérdida temporal de la custodia de sus hijos. En cuanto a su salud mental, Britney ha reconocido haber lidiado con episodios de ansiedad y depresión, además de haber sido sometida a tratamientos médicos y psicológicos.

