¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Esto es lo que se sabe sobre el futuro de la serie

Netflix confirmó que Bridgerton tendrá temporada 5, aunque aún no se conoce la fecha de estreno

La historia podría centrarse en Francesca o Eloise, siguiendo la línea de las novelas de Julia Quinn.

La exitosa serie de Shondaland continúa expandiendo su universo. Tras el estreno de la cuarta entrega, Netflix anunció oficialmente el 14 de mayo de 2025 que Bridgerton tendrá temporada 5 y también una sexta temporada. Aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno, se espera que el rodaje comience en algún momento de 2026.

La producción mantiene en secreto quién será la pareja protagonista, pero la confirmación de nuevas temporadas asegura que la saga seguirá explorando las historias de los hermanos Bridgerton, con la mezcla de romance, drama y giros narrativos que la han convertido en un fenómeno global.

¿De qué tratará la temporada 5 de Bridgerton?

La cuarta temporada sorprendió al adaptar la historia de Benedict y Sophie, correspondiente al tercer libro de Julia Quinn, rompiendo nuevamente la cronología literaria. Este precedente hace difícil predecir con certeza qué novela será la base de la quinta entrega.

Existen dos posibilidades claras:

Eloise Bridgerton, cuya historia se desarrolla en To Sir Phillip, With Love, donde encuentra un amor por correspondencia.

Francesca Bridgerton, protagonista de When He Was Wicked, quien tras enviudar comienza a desarrollar sentimientos por Michaela Stirling, en una adaptación que introduce un giro queer respecto a la novela original.

Durante la premiere de la cuarta temporada en París, la showrunner Jess Brownell dejó pistas al lucir pañuelos bordados con las iniciales E y F, sugiriendo que las próximas temporadas se centrarán en Eloise y Francesca, aunque sin confirmar el orden

¿En qué libro se basará la temporada 5?

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que la quinta temporada podría basarse en When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton). El final de la cuarta entrega mostró a Francesca enfrentando la muerte de John y el inicio de sentimientos hacia Michaela, lo que coincide con los sucesos de esa novela.

En cambio, la trama de Eloise aún no ha comenzado a desarrollarse en la serie, ya que falta que se introduzca su relación epistolar con Phillip Crane. Por ello, es menos probable que sea la protagonista absoluta de la quinta temporada, aunque su historia podría entrelazarse como parte de la narrativa.

Reparto y tráiler: lo que se sabe

El reparto de la temporada 5 aún no ha sido revelado oficialmente. Sin embargo, se espera que Hannah Dodd continúe como Francesca Bridgerton y que Masali Baduza interprete a Michaela Stirling, el nuevo interés romántico. También es probable que regresen Claudia Jessie como Eloise y Chris Fulton como Phillip Crane.

Respecto al tráiler, todavía no ha sido lanzado. Netflix suele publicar avances meses antes del estreno, por lo que habrá que esperar a que la producción avance en su rodaje para conocer más detalles visuales de la nueva entrega.

