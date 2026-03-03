De los escenarios al streaming: One Night in Manchester llegará a Netflix

El show de Harry Styles se estrenará en la plataforma dos días después del evento en vivo, ampliando el acceso para los fans

Con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el británico Harry Styles ha desplegado una extensa campaña de promoción alrededor del lanzamiento. Además de su futura gira, el artista ha organizado listening parties y una única presentación el 6 de marzo, fecha oficial de estreno del LP, en la arena Co-op Live de Manchester, el mismo recinto donde se celebraron los BRIT Awards cuando interpretó por primera vez en vivo el sencillo Aperture.

De esta manera, el 2 de marzo, Netflix UK oficializó su alianza con el interprete de As It Was para llevar su presentación a la plataforma de streaming. El contenido se estrenará el 8 de marzo, exactamente 48 horas después del concierto de presentación del álbum, marcando explícitamente el inicio de la era Disco, Occasionally y el regreso del artista a los escenarios, tanto dentro como fuera de la pantalla.

'Harry's House': Mucho antes de 'Aperture'

A menos de una semana del estreno oficial del disco, los fanáticos toman a Fine Line y Harry’s House, su segundo y tercer álbum de estudio respectivamente, como antesala de esta nueva etapa en la vida personal y profesional de Styles, sin dejar de lado el fenómeno del Love On Tour, gira de casi dos años que abarcó ambas eras.

El álbum que verá la luz el 6 de marzo es el primero en casi cuatro años, desde mayo de 2022, lo que ha elevado las expectativas tanto de seguidores como de la crítica. En su momento el propio Harry describió esta pausa como necesaria tras el impacto mediático de su última gira: “era momento de frenar un poco y prestar atención a otras partes de mi vida”, afirmó recientemente.

Harry durante el Love on Tour, gira que duró 22 meses: desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023. Lloyd Wakefield

El regreso de Harry Styles a los escenarios, más allá de la presentación en Manchester, está previsto para dar inicio el 16 de mayo con la gira Together Together, que incluirá residencias en siete ciudades y un total de 50 conciertos en los cuales, hasta el momento, México y Brasil figuran como las únicas paradas confirmadas en Latinoamérica.

Harry Styles announces ‘Together, Together’ tour for 2026. pic.twitter.com/PAJe6I4P57 — Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2026

Disco, Occasionally y el streaming

El especial One Night in Manchester podrá verse desde el domingo 8 de marzo en Netflix, disponible para todos los suscriptores sin costo adicional. El concierto que llegará al catálogo apenas 48 horas después de su realización en vivo, cuenta como una estrategia que reduce al mínimo la distancia entre el evento en vivo y su distribución global, permitiendo así que los fanáticos a nivel global no se pierdan de disfrutar la experiencia.

Volviendo al disco, hasta el momento, la única canción publicada oficialmente es Aperture, primera canción del álbum que se posiciona como sencillo que marcó el inicio de esta nueva etapa con la inclusión de un video oficial y que ya tuvo su primera interpretación en directo.

El resto del repertorio se mantiene bajo expectativa, alimentando la conversación en torno al sonido y concepto de la era; sin embargo los títulos de las 12 canciones ya han sido confirmados:

Aperture American Girls Ready, Steady, Go! Are You Listening Yet? Taste Back The Waiting Game Season 2 Weight Loss Coming Up Roses Pop Dance No More Paint By Numbers Carla's Song

Con esta fórmula que combina estreno discográfico, concierto exclusivo y distribución inmediata en streaming, Styles plantea un regreso que equilibra espectáculo masivo y cercanía digital, ampliando el alcance de su nueva etapa más allá del recinto físico.

