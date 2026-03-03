Selena Gomez besa el pie de Benny Blanco en su pódcast y genera críticas en redes

Desde el estreno del primer episodio, usuarios en redes sociales comentaron que Blanco apareció sin zapatos frente a cámaras

Selena Gomez volvió a convertirse en tendencia tras su participación en el segundo episodio del pódcast Friends Keep Secrets, conducido por su esposo Benny Blanco junto al rapero Lil Dicky y Kristin Batalucco. El programa se graba en la casa de los anfitriones, con cámaras instaladas en distintos espacios para registrar la conversación de forma continua.

Desde el estreno del primer episodio, usuarios en redes sociales comentaron que Blanco apareció sin zapatos frente a cámaras. En el segundo capítulo, la conversación digital se intensificó luego de que Gomez besara el dedo del pie del productor mientras hablaban sobre la posibilidad de tener hijos y formar una familia.

El gesto que desató reacciones en línea

Tras el beso, Blanco reaccionó en tono de broma preguntando: “¿Te gustó eso?”. Luego agregó: “A mí me gustó, me hizo sentir bien, te amo muchísimo”.

El fragmento fue compartido en distintas plataformas y generó comentarios inmediatos. Un usuario escribió: “¿Qué demonios? Esto podría ser lo más asqueroso que he visto en mi vida”. Otro calificó la escena como “asquerosa” y la describió como un “ritual de humillación”.

Durante el episodio, Dave Burd señaló que era la primera vez que veía a la pareja mostrar afecto en público. Blanco explicó su postura cuando acompaña a Gomez en entrevistas: “En las entrevistas con ella intento no mostrar demasiado, porque sé que le gusta mantenerlo profesional. Ella es su propia entidad, quiero que brille y que sea una mujer independiente. Me esfuerzo mucho. Uso cada hueso de mi cuerpo para no mirarla embobado, no besarla ni lanzarme sobre ella todo el tiempo. Me ha costado, así que verla besarme el dedo del pie realmente me alegró el día”.

La respuesta de Benny Blanco en televisión

La polémica sobre la apariencia de sus pies ya se había comentado tras el primer episodio. Blanco abordó el tema en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde declaró: “Primero que nada, fue culpa del lugar, no mía”.

Luego se quitó el zapato frente a cámaras para mostrar su pie. En ese espacio, Lil Dicky explicó: “Era el primer día que grabábamos y el equipo entraba y salía constantemente”. Según indicó, el estado del piso durante la grabación influyó en lo que se vio en pantalla.

La polémica continúa

El episodio ha acumulado reproducciones y comentarios durante varios días, manteniendo los nombres de Selena Gomez y Benny Blanco entre los temas más discutidos en redes sociales.

