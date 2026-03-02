Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

Vivienda colapsó en La Unión durante la jornada de ayuda encabezada por Zaida Rovira y Cynthia Gellibert.

Una vivienda colapsó en el recinto La Unión, en la provincia del Guayas, mientras se realizaba una jornada de ayuda humanitaria encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira y la secretaria general de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

El hecho ocurrió en medio de la entrega de asistencia a familias afectadas por las lluvias. La estructura cedió mientras autoridades y moradores se encontraban en el sitio. El incidente generó momentos de tensión entre los presentes.

Tras el colapso, las autoridades coordinaron acciones inmediatas para atender la emergencia. Equipos en territorio verificaron posibles daños adicionales y evaluaron riesgos en el área. La jornada formaba parte de los operativos desplegados por la etapa invernal.

La asistencia estaba dirigida a familias vulnerables impactadas por las precipitaciones. El desplome interrumpió brevemente la entrega de ayuda y obligó a reforzar la seguridad. Moradores observaron cómo la estructura cedía en cuestión de segundos. No se detallaron en ese momento mayores afectaciones personales. La escena evidenció la fragilidad de algunas viviendas en zonas rurales.

Colapso de vivienda en Guayas durante ayuda por lluvias

Horas después del hecho, Gellibert informó en su cuenta personal de X que lidera el seguimiento y evaluación del trabajo de autoridades en territorio. El mensaje fue publicado en el contexto de las afectaciones provocadas por las lluvias en varios cantones. La funcionaria explicó que el objetivo es verificar el cumplimiento de planes de trabajo. La supervisión incluye coordinación con ministerios y autoridades locales.

Daniel Noboa designa nueva secretaria de Inmobiliar tras fusión en Presidencia Leer más

“La Secretaría General de la Administración Pública lidera el seguimiento y evaluación del trabajo de cada autoridad en territorio, para asegurar el cumplimiento de sus planes de trabajo”, escribió. El pronunciamiento se dio después de la jornada en la que ocurrió el colapso. La publicación no hizo referencia directa al desplome, pero se difundió en medio de la emergencia. El seguimiento se concentra en zonas impactadas por el invierno.

Además, mencionó la articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para canalizar asistencia. “Coordinación de entregas de ayudas humanitarias con Ministerio de Desarrollo Humano para brindar asistencia a quienes lo necesitan”, sostuvo. Las entregas se enfocan en familias vulnerables afectadas por las lluvias. La coordinación busca mantener la ayuda activa en territorio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!