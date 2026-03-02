Cynthia Gellibert activa coordinación por lluvias: ¿qué organismos participaron?

La secretaria general de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, informó este 2 de marzo de 2026 que lidera el seguimiento y evaluación del trabajo de autoridades en territorio en la provincia del Guayas. El anuncio lo realizó en su cuenta personal de X. Según detalló, el objetivo es verificar el cumplimiento de los planes de trabajo y articular acciones frente a la etapa invernal.

RELACIONADAS Reparación del Palacio se hará sin dinero estatal y con aportes del sector privado

“La Secretaría General de la Administración Pública lidera el seguimiento y evaluación del trabajo de cada autoridad en territorio, para asegurar el cumplimiento de sus planes de trabajo”, escribió la funcionaria. El mensaje se publicó en medio de afectaciones provocadas por las lluvias en varios cantones. La coordinación incluye a ministerios y autoridades locales.

En ese contexto, Gellibert señaló que mantuvo reuniones con varios ministros, asambleístas y el gobernador provincial. “Nos reunimos con varios Ministros, Asambleistas y Gobernador de Guayas para escuchar, identificar prioridades y articular soluciones concretas que aborden los desafíos que enfrenta nuestra provincia”, indicó. La cita tuvo como eje la respuesta institucional ante la emergencia climática.

Coordinación en territorio por lluvias en Guayas

La funcionaria detalló que se activaron servicios estatales para atender a familias afectadas por la temporada invernal. “Atención integral a familias afectadas por lluvias: activamos los servicios del Estado para brindar apoyo, tras el impacto de la etapa invernal”, publicó. La declaración apunta a una intervención articulada en territorio.

RELACIONADAS Mónica Palacios denuncia a la ministra Zaida Rovira por violencia política de género

El monitoreo de la situación se ejecuta junto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. “Articulación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para monitorear permanentemente el estado de los cantones de la provincia de Guayas”, agregó en su mensaje. El seguimiento busca evaluar daños y priorizar asistencia.

Además, mencionó la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano para canalizar ayudas humanitarias. “Coordinación de entregas de ayudas humanitarias con Ministerio de Desarrollo Humano para brindar asistencia a quienes lo necesitan”, sostuvo. La entrega de apoyo se enfoca en familias vulnerables impactadas por las lluvias.

Seguimiento y evaluación de autoridades en la provincia

Palacios pide a la Fiscalía investigar a Cynthia Gellibert por tráfico de influencias Leer más

El post también subraya el rol de control y evaluación de la Secretaría sobre el desempeño de autoridades en territorio. La funcionaria remarcó que el acompañamiento busca asegurar que los planes oficiales se ejecuten conforme a lo previsto. La supervisión se concentra en la provincia del Guayas, una de las más pobladas del país.

“La meta es clara: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque la voz del Guayas es nuestra prioridad”, escribió Gellibert. La frase resume el enfoque planteado en su publicación. El mensaje se difunde en un escenario marcado por lluvias intensas y reportes de afectaciones locales.

La etapa invernal vuelve a poner a prueba la capacidad de coordinación estatal en la provincia. Las reuniones y la activación de servicios buscan responder a necesidades inmediatas en territorio. El seguimiento anunciado se mantiene mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!