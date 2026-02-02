Palacios pide a la Fiscalía investigar a Cynthia Gellibert por tráfico de influencias

Mónica Palacios pidió que se investigue a Gellibert por presuntos delitos de tráfico de influencias, testaferrismo y lavado

La asambleísta Mónica Palacios llegó este 2 de febrero de 2026 a la Fiscalía.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, acudió este 2 de febrero de 2026 a la Fiscalía General del Estado para solicitar formalmente que se investigue a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública del gobierno de Daniel Noboa, por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, testaferrismo y lavado de activos.

Palacios presentó una notitia criminis y aseguró que la Fiscalía no ha actuado pese a la información que, según indicó, ya es de conocimiento público.

La legisladora cuestionó que no se haya investigado la relación laboral entre Sherly Palma, madre de Jenny Ramírez, y Gellibert.

Ramírez fue señalada en un proceso de compra de un terreno de 93 hectáreas en La Libertad (Santa Elena), valorado en 2,6 millones de dólares, monto que, según la asambleísta, nunca pudo justificar.

“¿Qué ha hecho la Fiscalía General del Estado con toda la información pública? Nada. He tenido que presentar la denuncia para que la Fiscalía haga algo”, manifestó Palacios a su salida de la entidad.

La asambleísta aseguró que, como parte de su investigación de campo, determinó que Sherly Palma trabajaba con Cynthia Gellibert. Añadió que esta relación laboral no ha sido desmentida por la funcionaria del Ejecutivo. “Gellibert jamás ha negado que Palma haya sido su empleada”, sostuvo.

Investigación por tráfico de influencias

Palacios también se refirió a publicaciones periodísticas que señalan que al menos 12 familiares de Gellibert trabajarían en distintas dependencias del Ejecutivo. Según la legisladora, esta información tampoco ha motivado acciones por parte de la Fiscalía. “¿Qué ha hecho la Fiscalía con esos datos públicos? Absolutamente nada”, insistió.

En sus declaraciones, Palacios cuestionó directamente al fiscal Carlos Alarcón, a quien acusó de actuar de manera selectiva. “El fiscal persigue políticamente a quienes resultan incómodos al gobierno de Daniel Noboa, pero en estos casos de presuntos delitos no ha hecho absolutamente nada”, afirmó.

La legisladora señaló que recopiló información pública sobre Gellibert, su vínculo con Sherly Palma y la presencia de familiares en el Ejecutivo, y que esa documentación fue entregada a la Fiscalía. Según dijo, la investigación debió iniciarse hace varias semanas.

Desde la Asamblea Nacional, Palacios aseguró que continuará con el trabajo de fiscalización y exigió que la Fiscalía actúe con diligencia. “Ahora corresponde que se inicien allanamientos y se busque la verdad. ¿Qué pasa con la justicia en el país?”, cuestionó, al comparar este caso con otros procesos que, a su criterio, sí han tenido respuestas rápidas por parte del Ministerio Público.

