Iza y la Ecuarunari: el nuevo distanciamiento del líder indígena con el correísmo

Leonidas Iza asumió el liderazgo de una estructura clave de la Conaie en la Sierra. Habló de las luchas durante el correísmo

Leonidas Iza estará al frente de la Ecuarunari, una estructura clave de la Conaie en la Sierra, hasta 2029. Fue designado para el cargo el pasado 31 de enero de 2026 y, en una de sus intervenciones, marcó nuevamente distancia con el correísmo.

Iza asumió la dirección de la Ecuarunari después de haber presidido la Conaie. En el último congreso de la organización indígena, realizado en julio de 2025, fue derrotado por Marlon Vargas, quien llegó al cargo con el respaldo mayoritario de las organizaciones de la Amazonía.

Uno de los factores que incidió en esa elección fue la postura interna del movimiento indígena frente a la cercanía con el correísmo. El Congreso se desarrolló después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, para ese proceso, Pachakutik decidió apoyar a la entonces candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

Un hecho resultó revelador tras la elección de Vargas, el pasado 20 de julio de 2025. Entre los asistentes se escuchó el grito de “fuera Correa, fuera”. A la par, quienes respaldaron a Iza corearon en el Congreso: “Fuera Noboa, fuera”.

¿Qué dijo Iza sobre el correísmo?

El ahora presidente de la Ecuarunari se refirió a la Revolución Ciudadana en su intervención previa a la votación, algo que también hizo durante el proceso de elección de la dirigencia de la Conaie. Criticó que existan disputas impulsadas por “bandos externos”.

Iza hizo un repaso de su postura frente a gobiernos anteriores, como el de Lucio Gutiérrez, y recordó las luchas del movimiento indígena durante el correísmo. “¿Quiénes éramos los que estábamos poniendo el pecho a las balas? Éramos nosotros”, mencionó.

El dirigente indígena también habló de la necesidad de tolerancia: “Me han conocido con posición fuerte, hemos tenido que extender la tolerancia. Vamos a escuchar, posiblemente no nos estemos comunicando bien y por eso posiblemente estemos peleando. Vamos a unificar a partir del debate en los territorios, pero resignificando la lucha de nuestros abuelos y abuelas”.

