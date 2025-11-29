Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Iza acumula cinco procesos judiciales: tres recientes por instigación, y dos anteriores por presunto secuestro y terrorismo.
Leonidas Iza fue presidente de la Conaie y excandidato presidencia de Pachakutik.Cortesía

Leonidas Iza enfrentará nueva audiencia por queja electoral de Diana Atamaint

El expresidente de la Conaie y otros miembros son denunciados por las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023

El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, enfrentará una nueva audiencia por la queja electoral presentada en su contra y en contra de otros miembros de la organización por las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023.

RELACIONADAS

A mediados de octubre de 2025, el CNE, presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia electoral contra Iza y otros miembros de la Conaie por una presunta infracción relacionada con las cuentas de campaña de la consulta popular del Yasuní, realizada en 2023, contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia.

Sin embargo, en su sentencia, el juez electoral Patricio Maldonado Benítez emitió su sentencia no resolvió el objeto de la controversia sobre las cuentas de campaña, sino que señaló un error formal de notificación que hizo que todo el proceso deba regresar a la etapa de notificación de la causa.

Leonidas Iza volverá a enfrentar audiencia por denuncia electoral

Una vez que rectificaron los domicilios de notificación como dispuso la sentencia, el juez Maldonado Benítez volvió a emitir un auto de admisión, indicando nuevamente que se cite a los denunciados y la nueva fecha de audiencia oral.

RELACIONADAS

En el caso de los denunciados, una vez que sean notificados, tendrán cinco días para presentar su respuesta y adjuntar los medios de pruebas de descargo. Por otra parte, la audiencia de la denuncia contra Leonidas Iza y compañía será el 16 de diciembre de 2025, a las 9:30.

Según recordó en su sentencia el juez Maldonado Benítez, en la audiencia anterior que se realizó y fue anulada por el error de notificación, el abogado de Iza destacó que nunca fue citado formalmente de la denuncia. Equivocación que el magistrado indicó no se puede repetir.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado"

  2. Siniestros viales en Guayaquil vuelven a involucrar a tráileres: esto pasó al norte

  3. La Conaie cuestiona recortes, previo al debate de la Proforma 2026 en la Asamblea

  4. Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo

  5. Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. ¿Está preparada María José Pinto para dirigir Salud? Análisis del encargo de Noboa

  4. El rol de los jubilados en la economía ecuatoriana: más allá de las pensiones

  5. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

Te recomendamos