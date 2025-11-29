Leonidas Iza enfrentará nueva audiencia por queja electoral de Diana Atamaint

El expresidente de la Conaie y otros miembros son denunciados por las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023

El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, enfrentará una nueva audiencia por la queja electoral presentada en su contra y en contra de otros miembros de la organización por las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023.

RELACIONADAS Izquierda Democrática renovará su directiva nacional tras orden judicial

A mediados de octubre de 2025, el CNE, presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia electoral contra Iza y otros miembros de la Conaie por una presunta infracción relacionada con las cuentas de campaña de la consulta popular del Yasuní, realizada en 2023, contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia.

Sin embargo, en su sentencia, el juez electoral Patricio Maldonado Benítez emitió su sentencia no resolvió el objeto de la controversia sobre las cuentas de campaña, sino que señaló un error formal de notificación que hizo que todo el proceso deba regresar a la etapa de notificación de la causa.

El expresidente de la Conaie fue denunciado por el CNE por las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023.



¿Qué decidió el Tribunal Contencioso Electoral? 👉 https://t.co/NAPmxfOQkg pic.twitter.com/s9q3Xz2Ip4 — Diario Expreso (@Expresoec) November 25, 2025

Leonidas Iza volverá a enfrentar audiencia por denuncia electoral

Una vez que rectificaron los domicilios de notificación como dispuso la sentencia, el juez Maldonado Benítez volvió a emitir un auto de admisión, indicando nuevamente que se cite a los denunciados y la nueva fecha de audiencia oral.

RELACIONADAS Audiencia contra Christian Zurita y Andrea González se aplaza por falta de citación

En el caso de los denunciados, una vez que sean notificados, tendrán cinco días para presentar su respuesta y adjuntar los medios de pruebas de descargo. Por otra parte, la audiencia de la denuncia contra Leonidas Iza y compañía será el 16 de diciembre de 2025, a las 9:30.

Según recordó en su sentencia el juez Maldonado Benítez, en la audiencia anterior que se realizó y fue anulada por el error de notificación, el abogado de Iza destacó que nunca fue citado formalmente de la denuncia. Equivocación que el magistrado indicó no se puede repetir.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!