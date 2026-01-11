Expreso
Real Madrid
Real Madrid y FC Barcelona disputan el título de la Supercopa de España 2026.Archivo

Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

Xabi Alonso y Hansi Flick afinan detalles para el Clásico por la Supercopa, con alineaciones de lujo en ambos equipos

La final de la Supercopa de España 2026 promete ser un nuevo capítulo electrizante del Clásico español. Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras este domingo 11 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.  

Y a poco del pitazo inicial, el director técnico de los merengues, Xabi Alonso, y el entrenador de los culés, Hansi Flick, ya tendrían definidos sus once titulares para ir por el primer título.

Mbappé vuelve y será titular en la final de la Supercopa

Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, saldrá con todo su poderío ofensivo. La gran noticia para los merengues es la presencia de Kylian Mbappé, quien superó sus molestias físicas y fue incluido en la convocatoria.  

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé comandará el ataque de Real Madrid.EFE

El francés será el gran referente de un ataque de lujo que también integran Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Rodrygo, una sociedad que promete velocidad, desequilibrio y gol.

Real Madrid

La alineación titular del Real Madrid sería: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo y Mbappé.  

Hansi Flick confía en el talento joven del Barcelona

Por su parte, FC Barcelona de Hansi Flick también apostará por una formación repleta de talento joven y experiencia.  

El gran conductor será Lamine Yamal, quien regresa al once inicial tras haber sido suplente en el último partido ante Athletic Club, que terminó con goleada 5-0 para los culés. Flick decidió dosificarlo en ese compromiso pensando justamente en esta final.

El posible once titular del Barcelona estaría conformado por: García; Koundé, Cubarsí, García, Baldé; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal y Ferran.  

Lamine Yamal
Lamine Yamal será titular en FC Barcelona.EFE

Este duelo tiene un antecedente inmediato: en la final de la Supercopa de España 2025, Barcelona se impuso con autoridad por 5-2 ante Real Madrid. Ahora, el conjunto blanco buscará revancha, mientras que los culés intentarán repetir la historia.

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs Barcelona en Ecuador

En Ecuador, el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona se podrá ver EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su plataforma digital como en su señal de televisión pagada.

