Crudo WTI roza los $100: Ecuador recibe más ingresos, pero gasta más en combustibles

Ecuador prevé recibir más recursos, pero la dependencia de importaciones de derivados es alta, la producción nacional bajó

El conflicto en Irán, aunque ocurre a miles de kilómetros de Ecuador, empieza a tener efectos en la economía ecuatoriana. El bloqueo del estrecho de Ormuz, que es clave para el transporte mundial de petróleo, y los ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente presionan al alza el precio del crudo.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, cotizó este 9 de marzo de 2026 por sobre los $100. Pero al final de la jornada cerró en $94,77, el monto más alto desde agosto de 2022.

Para Ecuador, este incremento tiene un doble efecto. Por una parte, recibe mayores ingresos por la exportación de crudo, pero a la vez debe gastar más en la importación de derivados, aclara Fernando Santos, exministro de Energía y Minas.

Petroecuador reportó ya la mejora en el costo del crudo ecuatoriano. Según el informe del 6 de marzo pasado, el barril se comercializó en $74,15, el valor más alto desde julio de 2024, de acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). Además, está por encima del monto fijado en el Presupuesto General del Estado 2026 (ver gráfico).

La ‘bonanza’ por el alza del precio del crudo es parcial

Esta ‘bonanza’, sin embargo, es parcial. Santos precisa que si las condiciones en Irán se mantienen y el crudo ecuatoriano se estabiliza alrededor de los $70, en promedio, Ecuador tendría un estimado de $8.400 millones en ingresos por sus ventas, que bordearían los 120 millones de barriles al año.

Este resultado en ingresos económicos responde puntualmente al alza del precio porque la producción petrolera de Ecuador está contraída. Se producen en promedio 460.833,47 barriles por día, señala el informe del 9 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Además, si bien los ingresos estimados en exportaciones superan las previsiones, esta realidad implica también que los costos de los derivados -que se obtienen del petróleo- vayan también en aumento, porque son mas caros ($105 el barril).

Así, al comparar las cifras estimadas de exportaciones ($8.400 millones) e importaciones ($9.450 millones por unos 90 millones de barriles), Santos proyecta un saldo negativo. Esto se debe a que la producción nacional de derivados cayó tras el incendio que obligó a declarar en emergencia, hasta por 60 días, a la Refinería Esmeraldas (REE), el principal complejo refinador del país.

Manzano: El alza del crudo “beneficia a Ecuador al 100 %”

Para la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en cambio, el alza del precio del crudo “beneficia a Ecuador al 100 %”, más porque este 13 de marzo se prevé realizar un concurso para vender alrededor de 1,44 millones de barriles de crudo mensuales (que representa aproximadamente 48.000 barriles diarios). “Estamos en el momento perfecto”.

Diario EXPRESO conoció que este es el primero de dos concursos de venta de crudo a largo plazo que Petroecuador prevé lanzar para sacar al mercado el 40 % de crudo que tendrá disponible para exportación en 2026.

Ecuador depende cada vez más de la importación de derivados

La oferta de crudo para exportación de Ecuador aumentará a 2 millones de barriles adicionales en marzo y abril de 2026, refirió el 3 de marzo la empresa pública Petroecuador. Este volumen responde al hidrocarburo que no se podrá procesar en la Refinería Esmeraldas para obtener combustibles, subraya Santos.

Así, al tener una menor capacidad de producción nacional de derivado, Ecuador requerirá cada vez más importaciones de combustibles. Antes de la salida de la operación de la REE, la dependencia de importaciones para el diésel superaba el 80 %, y en gasolinas rondaba el 73 %, detalla Oswaldo Erazo, analista petrolero y advierte que esta situación tiene un impacto directo en la fijación de los precios de las gasolinas extra, ecopaís, súper y diésel prémium, que se actualizan el 11 de cada mes.

Erazo precisa que solo entre el 27 de febrero y el 9 de marzo, el WTI pasó de $66,96 a $94,77, lo que implica un aumento del 41,5 %. Pero esto no significa que el costo de los combustibles subirá en ese porcentaje.

El precio de la extra, ecopaís y diésel podría subir hasta un 5 %

Si se consideran parámetros técnicos, no se emiten decretos de último momento y se apunta a mantener una reducción en la asignación de subsidios, se prevé un alza en la extra, ecopaís y diésel del 5 %, que es el monto máximo que establece el sistema de bandas. En la súper no se aplica esta fórmula. Este producto se ajusta al precio que se maneja en el mercado internacional.

Este mecanismo establece que los precios de estos combustibles pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 % cuando los costos internacionales del crudo y de los derivados cambian.

De esta manera, las variaciones del mercado internacional no se trasladan completamente al consumidor. Sin embargo, cuando los precios externos son elevados, el Estado puede volver a asumir parte del costo mediante subsidios. Este escenario es distinto al registrado entre febrero y marzo de 2026, cuando los bajos precios del WTI, antes de la guerra en Irán, hicieron que ya no se otorgaran estas subvenciones.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,76, mientras que el diésel prémium se ubica en $2,70. Por su parte, el precio de la súper es de $3,19 por galón. Estos valores, que no incluyen subsidio, se mantendrán hasta el próximo 11 de marzo de 2026.

Ese día, indicó la ministra Manzano, está previsto que los precios de los combustibles se ajusten bajo el sistema de bandas, que significa que los valores varían según los precios internacionales, También aseguró que pese al incendio en la Refinería Esmeraldas, el suministro de combustibles está garantizado, porque esas compras se realizaron "hace tres meses para que lleguen ahora".

