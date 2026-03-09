La economía mejora en Ecuador, pero el bolsillo de los ciudadanos no lo siente

El Gobierno destaca mejoras en riesgo país y reservas internacionales. A los ciudadanos les preocupa el empleo e inseguridad

Cuando Mary Paguay, comerciante de 60 años, escucha que el riesgo país de Ecuador está a la baja y que el gobierno actual “logró” un aumento récord de las reservas internacionales frunce el ceño y se muerde los labios. Para ella esas cifras macroeconómicas le resultan extrañas, su indicador de bienestar financiero son las ventas diarias, que tiene en su negocio, y que desde la pandemia no se han recuperado.

Paguay, quien se dedica al comercio desde 1983, menciona que en su tienda, ubicada en La Mariscal, en Quito, las ventas son esporádicas aunque ofrece una variedad de productos e incluso servicios debido a que está cerca de una zona rodeada de entidades públicas y privadas. “No ha mejorado la situación. Cada mes, salgo con las justas para pagar el arriendo, los productos, el agua y otros servicios básicos”.

Varios kilómetros más al norte, en Otavalo, en la provincia de Imbabura, Javier Tamba, comunicador de 51 años, menciona que aunque ha presentado varias hojas de vida no ha logrado conseguir desde septiembre de 2024 un empleo estable. que le brinde seguridad social y otros beneficios de ley.

En su lugar, él realiza trabajos ocasionales relacionados con su profesión. Pero también reconoce que hace instalaciones de rótulos y ventas. Su meta comenta -preocupado- es asegurar ingresos para el pago del arriendo y la comida. “Enero y febrero han sido meses difíciles, recién espero cobrar a finales de marzo”.

El Gobierno destaca las cifras económicas en Ecuador

Mientras esto ocurrre con ciudadanos consultados por Diario EXPRESO, el gobierno del presidente Daniel Noboa destaca los logros alcanzados.

Durante una entrevista en radio Centro el 27 de febrero de 2026, el presidente Noboa afirmó que durante su gestión la situación económica de Ecuador ha mejorado.

Su visión se sustenta en las exportaciones no petroleras, un incremento en las ventas internas, mejoras superiores al 15% en el sector de la Construcción y de más del 20% en el sector inmobiliario.

El Ejecutivo resaltó también la reducción de las tasas de interés, el retorno al mercado de capitales, una inflación controlada, por debajo del 2 % y otros indicadores (ver gráfico).

A estas cifras, se suma una mayor recaudación tributaria en 2025 frente a 2024, de acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas (SRI), se pasó de $16.421 millones a $17.349 millones.

Demoras en la Devolución del IVA y falta de empleo en Ecuador

Pese a este incremento, los adultos mayores, sobre todo, han recurrido incluso a la justicia para que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI, cumplan con la devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

Henry Llanes, presidente el Frente Nacional por un nuevo IESS, señala que si bien “la Ley del Adulto Mayor establece un plazo “excesivo” de 90 días para que se cumpla ese pago, no se lo hace”. En su caso, tiene pendiente pagos desde septiembre de 2025.

Por esta razón, junto con un grupo de jubilados presentaron en febrero pasado una acción de protección pero la medida no fue aceptada. “El representante legal de Finanzas dijo que transfirieron $430 millones en 2025, pero nada de eso ha llegado a nuestras cuentas”.

En trabajo existen también miradas opuestas. El gobierno afirma que existe un incremento de dos puntos en el empleo formal y se han tomado medidas para fomentar el empleo joven a través de deducciones tributarias. “Estamos viendo un crecimiento sostenido en contratación y empleo adecuado de dos, tres puntos cada trimestre”, refirió Noboa.

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirma un aumento de 2,7 puntos porcentuales en el empleo adecuado durante el cuarto trimestre de 2025 frente al de 2024. Tamba cuenta que decidió radicarse en Otavalo, fuera de la capital, para reducir en algo los gastos, porque su situación financiera actual no está en su mejor momento.

En un “buen mes” dice que sus ingresos llegan a un promedio de $300. Es decir, están por debajo del Salario Básico Unificado de 2026, que es $482.

¿Por qué los ecuatorianos no sienten la mejora de los indicadores macroeconómicos?

Para Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, si bien el empleo registró cifras positivas en 2025, el número de personas con empleo adecuado, 3,25 millones, es el mismo que había hace 13 años. “Para la población, la sensación es que hay más personas en edad de trabajar, pero no se consigue empleo”.

Además, el exministro de Economía aclara que la realidad macroeconómica no es lo mismo que la “micro”, que tiene que ver con los ciudadanos. Y advierte que no es precisa la comparación de cifras macro de Ecuador en 2025 frente a 2024, que hubo recesión económica del 2,0%, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Bernardo Chiriboga, profesor de Economía de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), añade que los datos macroeconómicos suelen mostrar promedios que no necesariamente se sienten en la realidad individual. “En promedio todos podemos estar un poco mejor, pero si mi sueldo sigue igual y todo está más caro, yo no percibo esa mejora”, explica.

A su criterio, Ecuador recién está recuperándose de los efectos económicos de la pandemia y los avances actuales reflejan, en gran parte, un retorno a niveles previos. Pero resalta que para que los ciudadanos perciban un cambio “real” los indicadores positivos deben mantenerse en el mediano y largo plazo, y traducirse en mejoras concretas en la vida diaria.

“Para que la gente sienta que la situación mejora, esos indicadores tienen que sostenerse por un tiempo y reflejarse en cosas como conseguir empleo, subir los ingresos o ver que a otros también les empieza a ir mejor”, afirma.

La seguridad es un tema pendiente

Para lograr que estos resultados impacten en la vida de los ciudadanos, los especialistas consultados consideran que una de las claves es mejorar la seguridad.

El informe de Programación Macroeconómica 2025-2029, presentado por el BCE en septiembre de 2025, evidencia esta preocupación al precisar que tras la aplicación de una encuesta a 1.602 empresas sobre percepción de inseguridad se obtuvo estos resultados:

La inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y constituye un posible limitante para el normal desempeño de la actividad económica y productiva.

Independientemente del sector económico, la mayoría de las empresas percibe a la delincuencia como una limitante, con niveles que van desde obstáculo menor hasta muy severo.

Entre enero-junio de 2025, las empresas registraron una reducción de 0,5 puntos porcentuales en sus ventas atribuida a este factor. Los cantones que más contribuyeron a esa disminución fueron Quito, Guayaquil, Durán y Samborondón.

Y hasta septiembre de 2025, del total de empresas encuestadas, el 29,6 % reportó haber sufrido algún tipo de afectación por eventos delincuenciales en 2024, pero este porcentaje se redujo ligeramente a 28,4 % entre enero-junio de 2025.

El presidente Noboa afirmó que hasta febrero a escala nacional se han reducido las muertes violentas en un 10 % y que solo en febrero de 2026 se “mejoró” un 13 % en homicidios, “estamos avanzando”.

Esta mejora tampoco la siente Paguay. La inseguridad que existe en La Mariscal, que años atrás era la zona rosa de la capital, le obliga a cerrar la tienda a las 19:00, cuando antes podía mantenerla abierta hasta las 21:00. Pero hoy, apenas cae la noche, el sector luce desolado.

