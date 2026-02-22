Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

La devolución del IVA, en ciertos casos, no se cumple desde septiembre de 2025. El juez admitió a trámite este recurso

La devolución del IVA es un beneficio tributario para adultos mayores y personas con discapacidad

Un grupo de adultos mayores presentó una acción de protección para solicitar al gobierno la devolución Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este recurso fue aceptado a trámite por David Patricio Suasnavas, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre.

La diligencia pública presencial fue convocada para este 27 de febrero de 2026, a las 09:00, en la sala del cuarto piso de esa judicatura, ubicada en el sector de La Mariscal. Allí, las partes deberán exponer sus argumentos, refiere Henry Llanes, quien presentó esta acción junto con Julio Moscoso y Medardo Luna.

Llanes, quien es también presidente el Frente Nacional por un nuevo IESS, mencionó que presentaron este escrito debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe entregar los recursos económicos para devolver el IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, estos desembolsos se encuentra atrasados. “La Ley del Adulto Mayor establece un plazo “excesivo” de 90 días para que se cumpla el pago, y no se lo hace”.

En su caso, Llanes comenta que tiene pendiente el pago de la devolución del IVA desde septiembre de 2025. “En la semana que viene serán seis meses que no realiza los desembolsos”.

Demoras en la devolución del IVA en Ecuador

La situación de sus compañeros es similar. Por esta razón, la acción fue planteada por los tres ciudadanos está dirigida contra el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Economía y Finanzas. También se dispuso contar con el procurador general del Estado, como parte del trámite habitual en este tipo de procesos.

Llanes menciona que, si bien esta demanda es impulsada por tres personas, tiene el concepto de intercomunes, que significa que si obtienen un fallo favorable, el beneficio será para todas las personas que se encuentren en las mismas condiciones. Es decir, que no hayan recibido la devolución del IVA a tiempo.

Este tipo de recursos se han presentado también en Guayaquil debido a las demoras por parte del Gobierno.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución del IVA?

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador es un beneficio tributario que permite a adultos mayores y personas con discapacidad recuperar la tasa del 15 % pagada en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad.

Esta ventaja, que se aplica solo en compras realizadas dentro del país y respaldadas con comprobantes electrónicos emitidos a nombre del beneficiario, es el resultado de la multiplicación de la suma de dos salarios básicos unificados del trabajador por la tarifa de IVA vigente en el periodo que se efectuó la adquisición.

El año pasado, los beneficiarios podían recuperar hasta $ 141, pero este 2026, con el alza del Salario Básico Unificado (SBU) a $482, ese monto por recuperar se incrementa a $144,60.

