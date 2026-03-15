Policía Nacional del Ecuador detiene a joven con drogas en Chillogallo, Quito

Operativo en Santa Rosa de Chillogallo permitió la detención de un ciudadano por tenencia de drogas.

En un operativo preventivo temprano, la Policía Nacional logró la aprehensión de un ciudadano de 20 años en el sector Santa Rosa de Chillogallo, hallándole varias sustancias sujetas a fiscalización. La acción se registró aproximadamente a las 06:30 de la mañana en las calles S32 y OE12I, durante un patrullaje rutinario del Distrito de Policía Quitumbe.

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El coronel Roberto Ramírez, jefe del distrito, explicó que los uniformados observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa. Tras un registro corporal, se encontraron los siguientes indicios:

30 fundas plásticas transparentes con una sustancia polvorienta color crema.

42 sobres de papel con una sustancia polvorienta color crema.

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El detenido fue identificado como Cristopher Adrián, de 20 años y de nacionalidad ecuatoriana, quien no registra antecedentes penales. Tras la aprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que los indicios fueron ingresados bajo cadena de custodia para su análisis pericial.

Operativos estratégicos para combatir la delincuencia

El coronel Ramírez destacó que esta acción forma parte del Plan Operacional Horizonte Estratégico 3D, que busca debilitar y desarticular los grupos de delincuencia armada a nivel nacional. En Quito, los operativos incluyen Perseo, Apolo e Interdicción de las vías, enfocados en los sectores con mayor incidencia delictiva, como Guamaní, Ecuatoriana y Chillogallo.

Gracias a estas estrategias, la Policía ha registrado una reducción significativa en los delitos integrales, con una disminución de 137 delitos comparando los datos de 2025 con 2016 (corte 3 de marzo).

Además, se han implementado medidas específicas para prevenir robos a personas, identificando 10 paradas seguras donde se mantiene presencia policial desde las 5:30 hasta las 7:00 de la mañana, y por las tardes de 17:00 a 20:00.

El coronel explicó que los operativos incluyen también acciones interinstitucionales y control del espacio público, especialmente en fines de semana, para disminuir conflictos y peleas que podrían derivar en delitos violentos.

En cuanto a homicidios intencionales, el análisis comparativo entre 2025 y 2026 indica cinco muertes violentas, distribuidas en los circuitos Guamaní (2), Chillogallo (2) y Turubamba (1), muchas de ellas relacionadas con conflictos personales y uso de armas blancas en horas de la madrugada.

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