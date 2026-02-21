Trump vuelve a elevar el arancel global: así queda la nueva tarifa

Tras el fallo del Supremo, Trump dijo este viernes que impondrá un nuevo gravamen global del 10 %. Pero cambió de decisión

El presidente de EE.UU. anunció este sábado una nueva tarifa para los aranceles recíprocos.

El arancel recíproco impuesto por Estados Unidos vuelve a subir. El presidente Donald Trump informó este 21 de febrero de 2026 que elevará al 15 % la nueva tarifa global aplicada a las importaciones de todos los países, aprobada este viernes, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de su política de sobretasas.

El mandatario anuncio su decisión en una publicación de su cuenta de Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

"Yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EE. UU. durante décadas, sin represalias", mencionó el presidente Trump.

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo, detalla EFE.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Trump critica la decisión del Supremo

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

En ese espacio menciono el fallo "terrible" del Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y anunció que impondrá un nuevo gravamen global del 10 % bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

Además, previo a este nuevo anuncio el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, confirmó este 20 de febrero de 2026, vía X, que el país ya reactivó el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses.

“Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR”, señaló el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social.

El anuncio ocurre apenas una semana después de que el Gobierno ecuatoriano celebrara el cierre de un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos, que eliminaba la sobretasa al 50 % de la oferta exportable del país. Sin embargo, la nueva tasa global anunciada por Trump podría dejar sin efecto práctico ese entendimiento.

