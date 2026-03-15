Premios Óscar 2026 | EN VIVO: ganadores, discursos, momentos de la gala y más

Sigue en vivo la ceremonia de los Premios Óscar 2026 con el minuto a minuto de los ganadores, discursos y momentos destacados

La modelo y presentadora alemana Heidi Klum posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos).

La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebra este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, con Conan O’Brien como anfitrión. La cinta 'Sinners' llega como una de las grandes favoritas de la noche, liderando las nominaciones, en una gala que además marca el debut de la categoría de mejor casting.

Sigue aquí el minuto a minuto de los Óscar 2026 con los ganadores, los discursos, los looks más comentados y los momentos que marcan la ceremonia.

Minuto a minuto de los Premios Oscar 2026

18:33 | KPop Demon Hunters gana el Oscar a mejor película animada

Ídolos de día, cazadores de noche… y ahora ganadores del Óscar. La película KPop Demon Hunters se llevó el premio a mejor película animada en los Premios Óscar 2026. La cinta, inspirada en el universo del K-pop y la fantasía, se consolida así como una de las sorpresas de la noche.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

18:22 | Amy Madigan gana el Oscar a mejor actriz de reparto

Amy Madigan se llevó el premio Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en Winners. La encargada de anunciar a la ganadora fue Zoe Saldaña. Se trata de uno de los primeros premios actorales de la noche y de un momento que empieza a marcar el tono de la ceremonia.

Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/WEOE5AoHCf — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

18:10 | Conan O’Brien abre la gala con un monólogo cargado de humor

La ceremonia arrancó con un video en el que Conan O’Brien apareció insertado en escenas de varias de las películas nominadas este año. Luego dio paso a su ya esperado monólogo inicial, con el que oficialmente comenzó el tono festivo y satírico de la noche.

18:00 | Comienza oficialmente la ceremonia de los Óscar 2026

La espera terminó. La 98.ª edición de los Premios de la Academia ya está en marcha desde el Dolby Theatre de Hollywood, en una noche que promete sorpresas en las principales categorías.

17:43 | Las voces de 'KPop Demon Hunters' llegan a la alfombra roja

Rei Ami, Ejae y Audrey Nuna, quienes interpretan canciones en la película animada KPop Demon Hunters, ya están en la gala. Se espera que participen en uno de los momentos musicales de la noche con “Golden”, tema nominado a mejor canción original.

17:00 | Así se vive la alfombra roja en el Dolby Theatre

La emoción comenzó a sentirse desde temprano en los alrededores del Dolby Theatre, donde las estrellas fueron llegando con sus apuestas de moda y compartiendo sus primeras impresiones antes del inicio de la gala. La alfombra roja volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la jornada.