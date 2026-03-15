Michael B. Jordan gana el Óscar 2026 a mejor actor por su doble papel en Sinners

El actor fue reconocido por interpretar a dos hermanos gemelos en la película dirigida por Ryan Coogler

El actor Michael B. Jordan ganó el Óscar 2026 a mejor actor por su interpretación en la película Sinners, durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood. El reconocimiento destaca su actuación en el filme dirigido por Ryan Coogler, donde interpreta a dos hermanos gemelos, uno de los retos actorales más comentados de la temporada.

Con este papel, Jordan se consolida como uno de los protagonistas de la noche y suma un nuevo logro en su carrera, tras años de colaboración con Coogler en proyectos como Creed y Black Panther. Sinners ha sido además una de las producciones más reconocidas de la gala.

Un discurso dedicado a su familia y a quienes abrieron camino

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Durante su discurso de aceptación, Jordan agradeció a su familia, especialmente a su padre, quien viajó desde Ghana para acompañarlo en la ceremonia. También dedicó palabras al director Ryan Coogler por confiar en él y darle el espacio para desarrollar su personaje.

“Estoy aquí por la gente que estuvo antes que yo”, dijo el actor al recordar a figuras que han marcado la historia del cine afroamericano, como Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx y Will Smith. Emocionado, también agradeció al elenco y al equipo de la película, así como al público que ha seguido su carrera.

El galardón refuerza el éxito de Sinners en los Óscar 2026 y confirma el peso de la película dentro de una de las ceremonias más competitivas de los últimos años.