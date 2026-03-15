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Autumn Durald Arkapaw
Autumn Durald Arkapaw ganó el Óscar 2026 a mejor fotografía por Sinners y se convirtió en la primera mujer de color en recibir este premio en la historia de la Academia.cortesía

Autumn Durald Arkapaw en los Óscar 2026: “No podría estar aquí sin todas las mujeres”

La directora de fotografía ganó el Óscar 2026 por Sinners; la primera mujer en obtener el premio a mejor fotografía

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw ganó el Óscar 2026 a mejor fotografía por la película Sinners, convirtiéndose en la primera mujer (y primera mujer de color) en recibir este galardón en la historia de la Academia. Además, su nominación ya marcaba un precedente: era apenas la cuarta mujer en competir en esta categoría, tradicionalmente dominada por hombres.

El reconocimiento llega en una noche en la que Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se ha consolidado como una de las producciones más fuertes de la gala. La película —ambientada en la década de 1930 y con una historia de vampiros— llegó a los premios con 16 nominaciones, una de las cifras más altas de esta edición.

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Una colaboración clave con Ryan Coogler

Durald Arkapaw ya había trabajado con Coogler en Black Panther: Wakanda Forever (2022), y su colaboración volvió a destacar en esta producción. En entrevistas previas a la ceremonia, la cineasta destacó el liderazgo del director y el ambiente creativo que impulsa en sus proyectos.

“Siempre estamos haciendo algo por primera vez y con un grupo de personas muy singular”, explicó la directora de fotografía, quien resaltó que en la película varias jefas de departamento eran mujeres de color, un hecho que considera especialmente significativo dentro de la industria.

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“No podría estar aquí sin ustedes”

Durante su discurso en la ceremonia, Durald Arkapaw dedicó el premio a las mujeres que han marcado su camino en el cine. “Quiero que todas las mujeres en esta sala se pongan de pie, porque siento que yo no podría estar aquí sin ustedes”, expresó emocionada desde el escenario.

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También agradeció a Coogler por su confianza y destacó el apoyo recibido durante la campaña de premios. “Momentos como este suceden por gente como ustedes”, dijo, antes de agradecer a su equipo, a Warner Bros. y a su familia.

Una historia con raíces personales

Para la cineasta, Sinners también tiene un significado personal. En entrevistas previas, explicó que su familia tiene raíces en Nueva Orleans y Misisipi, lo que le permitió conectar profundamente con la historia y su contexto cultural.

“Cuando una historia tiene significado para ti, te entregas completamente”, señaló. Esa conexión emocional, según explicó, influyó en la manera en que decidió filmar la película, apostando por transmitir la intensidad de los momentos en pantalla.

Innovación visual en la película

El trabajo visual de Sinners también destacó por su apuesta técnica. El equipo utilizó formatos de gran formato y cámaras IMAX de 65 milímetros, una combinación que permitió crear una experiencia cinematográfica inmersiva.

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Durald Arkapaw explicó que el objetivo era que el público no sintiera que estaba viendo una película, sino viviendo una experiencia real. “Si yo no lo siento mientras filmo, entonces el público tampoco lo sentirá”, afirmó sobre su forma de trabajar detrás de la cámara.

Con este reconocimiento en los Óscar 2026, Durald Arkapaw no solo celebra un logro personal, sino que también abre camino para una mayor diversidad en una de las categorías técnicas más importantes del cine.

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