Óscar 2026: esta es la lista completa de ganadores de la noche

La 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada este 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, ya deja a sus primeros ganadores. Con Conan O’Brien como presentador, la gala reúne a las principales figuras de la industria del cine y premia a las producciones más destacadas del año.

Estos son los ganadores confirmados en los Óscar 2026 (hasta ahora)

Mejor actor: Michael B. Jordan — Sinners Mejor dirección: Paul Thomas Anderson — One Battle After Another Mejor canción original: 'Golden' — KPop Demon Hunters Mejor sonido: F1 — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta Mejor banda sonora original: Sinners — Ludwig Göransson Mejor película internacional: Sentimental Value (Noruega) Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson — Sinners Mejor largometraje documental: Mr. Nobody Against Putin Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash — Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau — Frankenstein Mejor guion original: Ryan Coogler — Sinners Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson — One Battle After Another Mejor actor de reparto: Sean Penn — One Battle After Another Mejor cortometraje de acción real: The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate) Mejor casting: Cassandra Kulukundis — One Battle After Another Mejor maquillaje y peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey — Frankenstein Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley — Frankenstein Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls Mejor película animada: KPop Demon Hunters Mejor actriz de reparto: Amy Madigan — Weapons

Así se perfila la competencia en la gala de Hollywood

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La gala de los Premios Óscar 2026 deja una noche marcada por el reparto de estatuillas entre varias producciones, sin que una sola película dominara completamente la ceremonia. Entre los títulos que más destacaron estuvo One Battle After Another, que sumó premios importantes como mejor dirección para Paul Thomas Anderson, además de reconocimientos en guion adaptado, actor de reparto con Sean Penn y casting, consolidándose como una de las producciones más fuertes de la noche.

Por su parte, Sinners también se posicionó entre las grandes protagonistas con premios como mejor guion original para Ryan Coogler y mejor banda sonora original para Ludwig Göransson, mientras que Frankenstein destacó en categorías técnicas como diseño de producción, vestuario y maquillaje. La gala también reconoció a KPop Demon Hunters con el Óscar a mejor película animada y a la canción “Golden” como mejor canción original, mientras que producciones como Avatar: Fire and Ash, F1 y Sentimental Value también lograron estatuillas en una ceremonia que volvió a celebrar lo mejor del cine mundial.

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