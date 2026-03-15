KPop Demon Hunters gana el Óscar 2026 a mejor película animada

La película animada KPop Demon Hunters consolida su éxito global y el impacto del fenómeno del k-pop en el cine

La película animada KPop Demon Hunters se llevó el Óscar 2026 a mejor película animada, consolidando su éxito global y el impacto del fenómeno del k-pop en el cine.

La película KPop Demon Hunters ganó el Óscar 2026 a mejor película animada, uno de los premios más esperados de la noche durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

El reconocimiento confirma el enorme impacto de esta producción que mezcla animación, música y fantasía, y que logró conectar con audiencias de todo el mundo desde su estreno.

La historia sigue a un grupo femenino de K-pop que, mientras vive la fama y el ritmo de la industria musical, también se enfrenta a monstruos y fuerzas sobrenaturales, combinando acción, humor y cultura pop en una narrativa que ha conquistado a fanáticos de distintas generaciones.

Un fenómeno global que va más allá de la pantalla

El éxito de la película no se ha limitado al cine. Su música también se convirtió en un fenómeno global.

La canción 'Golden', interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X dentro de la historia, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo, según datos de Billboard. Además, otro tema del filme logró ubicarse en el primer lugar del Billboard Global 200, con más de 113 millones de reproducciones en una semana.

Este impacto demuestra cómo el fenómeno del k-pop ha trascendido la música, llegando con fuerza al cine, la animación y la cultura pop global.

Huntrix no es solo ficción, son el grupo de oro de K-pop que rompió la cuarta pared emoji:zoeyapproves: Discussion. captura

Netflix ya prepara una secuela del filme

Tras el éxito alcanzado por la película, Netflix confirmó la producción de una secuela que continuará expandiendo el universo de KPop Demon Hunters.

La nueva entrega volverá a estar dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará nuevamente de la animación.

Ideas fáciles para una Óscar Party en Ecuador: Cuándo y dónde ver la gala 2026 Leer más

La directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, destacó que la película logró crear una comunidad global de seguidores que supera barreras de idioma y generaciones.

Por su parte, Appelhans señaló que los personajes del filme se han convertido en una especie de familia para el equipo creativo y que el objetivo es seguir ampliando los límites entre la música, la animación y la narrativa.

La noche de los Óscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Óscar reúne este año a las principales figuras del cine en el Dolby Theatre de Hollywood, con el comediante Conan O’Brien como anfitrión de la ceremonia.

La gala ha estado marcada por una temporada de premios muy competitiva y por la presencia de producciones que han destacado tanto por su innovación narrativa como por su impacto en la industria del entretenimiento.

Con su triunfo en la categoría de animación, KPop Demon Hunters se suma a la lista de producciones que han logrado llevar la animación a nuevos públicos, consolidando su lugar entre los proyectos más influyentes del año en el cine.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ