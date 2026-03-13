Óscar 2026 en vivo: link para ver la alfombra roja y la ceremonia

Los Óscar 2026 se transmiten en vivo para América Latina este domingo

La ceremonia de los Óscar 2026 se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La noche más importante del cine mundial está por comenzar. Este domingo 15 de marzo de 2026, Hollywood celebrará una nueva edición de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica, un evento que cada año reúne a actores, directores y productores en una gala seguida por millones de espectadores en todo el planeta.

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La ceremonia corresponde a los 98th Academy Awards, que se celebrarán en el reconocido Dolby Theatre de Los Ángeles. Desde allí se premiará a las mejores películas y talentos del último año.

Para los seguidores del cine en Ecuador y América Latina, la transmisión podrá verse en vivo por televisión y plataformas de streaming, tanto para la alfombra roja como para la ceremonia principal.

Link para ver los Óscar 2026 en vivo

En América Latina, los Premios Óscar 2026 se podrán seguir en directo a través del canal TNT, que tradicionalmente transmite la gala para la región.

Además, la ceremonia también estará disponible en streaming mediante la plataforma Max, donde se podrá seguir la transmisión en vivo desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Link para ver los Óscar 2026 en streaming

https://hbomax.com

En esa plataformasse emitirá tanto la cobertura previa como la ceremonia principal.

Horario de la alfombra roja y la ceremonia en Ecuador

La transmisión de los Premios Óscar comenzará durante la tarde del domingo.

El cronograma para Ecuador es el siguiente:

Alfombra roja: desde las 16:00

Ceremonia oficial: 19:00

La alfombra roja suele ser uno de los momentos más esperados del evento, ya que muestra la llegada de las estrellas del cine, entrevistas con los nominados y el desfile de vestidos y trajes que luego dominan la conversación en redes sociales.

Posteriormente inicia la gala principal, que este año será conducida por el comediante y presentador estadounidense Conan O'Brien.

¿Cuánto dura la ceremonia de los Óscar?

La duración de la ceremonia puede variar cada año, pero normalmente se extiende durante varias horas debido a la cantidad de categorías que se premian.

Se estima que la gala de los Óscar 2026 tendrá una duración de entre tres y cuatro horas, por lo que podría finalizar aproximadamente cerca de las 23:00 en Ecuador.

Durante ese tiempo se entregan más de 20 estatuillas en distintas categorías, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz, entre otros reconocimientos.

Además, el evento incluye presentaciones musicales, homenajes a figuras de la industria y el tradicional segmento “In Memoriam”, dedicado a recordar a artistas fallecidos durante el último año.

Una gala seguida por millones de espectadores

Los Premios Óscar son organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se consideran el reconocimiento más influyente dentro del cine.

A lo largo de su historia, la ceremonia ha premiado a algunas de las películas más importantes del séptimo arte y ha marcado momentos que se vuelven parte de la cultura popular.

Por esa razón, cada edición genera gran expectativa entre cinéfilos, críticos y fanáticos del entretenimiento, quienes siguen en tiempo real el anuncio de los ganadores y los discursos que suelen convertirse en tendencia en redes sociales.

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