Óscar 2026: horario en Ecuador, cuándo empieza y cuánto dura la ceremonia

La gala de los Óscar 2026 vuelve a reunir a lo mejor del cine. Conoce el horario, a qué hora empieza y cuánto podría durar

Actores y directores asistirán a la gala de los Premios Óscar 2026 en Hollywood.

La noche más esperada por la industria del cine vuelve a tomar forma. Actores, directores y productores se preparan para una nueva edición de los premios más prestigiosos de Hollywood, una ceremonia que cada año reúne a las grandes figuras del séptimo arte y concentra la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

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Este domingo 15 de marzo de 2026 se celebrará la 98th Academy Awards, conocidos globalmente como los Premios Óscar. La gala se desarrollará en el reconocido Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario habitual del evento desde hace más de dos décadas.

Como cada año, la ceremonia incluirá la entrega de las estatuillas a lo mejor del cine, presentaciones musicales, homenajes y momentos que suelen convertirse en tendencia en redes sociales. Para quienes planean seguir la transmisión desde Ecuador, conocer el horario exacto es clave para no perderse ningún detalle de la gala.

¿A qué hora empiezan los Óscar 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión de los Premios Óscar comenzará durante la tarde del domingo.

El cronograma previsto es el siguiente:

Alfombra roja: desde las 16:00

Ceremonia oficial: 19:00

La alfombra roja marca el inicio del espectáculo televisivo, con la llegada de actores, actrices y cineastas que desfilan frente a las cámaras antes de ingresar al teatro. Este espacio suele incluir entrevistas, comentarios sobre las nominaciones y el análisis de los atuendos más llamativos de la noche.

Posteriormente inicia la gala principal, que arranca con el monólogo del presentador y la entrega de las primeras estatuillas. En esta edición, el anfitrión será el comediante y presentador estadounidense Conan O'Brien, quien estará encargado de conducir el evento frente a una audiencia global.

La gala de los Óscar 2026 premiará a lo mejor del cine mundial. CANVA

¿Cuánto dura la ceremonia de los Óscar?

Aunque la duración exacta puede variar cada año, la ceremonia de los Premios Óscar suele extenderse durante varias horas.

De acuerdo con la programación habitual del evento, la gala puede durar entre tres y cuatro horas. Con un inicio previsto a las 19:00 en Ecuador, se estima que la ceremonia podría finalizar aproximadamente alrededor de las 23:00.

Durante ese tiempo se entregan más de 20 premios en distintas categorías, entre ellas:

Mejor película

Mejor director

Mejor actor y actriz

Mejor actor y actriz de reparto

Mejor guion

Diversas categorías técnicas relacionadas con sonido, edición y efectos visuales

Además de la entrega de estatuillas, el programa incluye segmentos musicales, homenajes a figuras destacadas del cine y el tradicional momento “In Memoriam”, dedicado a recordar a artistas de la industria fallecidos durante el último año.

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La gala más importante del cine

Los Premios Óscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, son considerados el reconocimiento más influyente dentro de la industria cinematográfica.

A lo largo de su historia, la ceremonia ha premiado a algunas de las películas y artistas más importantes del cine mundial. Obtener una estatuilla no solo representa prestigio para los ganadores, sino que también suele impulsar la visibilidad y la taquilla de las producciones reconocidas.

Con el paso del tiempo, la gala se ha convertido también en un evento televisivo global que combina cine, entretenimiento y moda. Cada edición genera conversación en redes sociales, especialmente por los discursos de los ganadores, los momentos inesperados y la llegada de celebridades a la alfombra roja.

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