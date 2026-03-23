Entre la electrónica y el hiphop: Kabuto The Kid lanzó ‘2777’, su nuevo disco

El beatmaker guayaquileño, quien vive en Quito, contó con la colaboración de Mel Mourelle, Boikido, Oleas y Erre Funk

Diego Mendoza fue en su momento también baterista de metal. Tocó en Ácaro, grupo guayaco de heavy, thrash y música progresiva.

Radicado en Quito desde hace muchos años, pero originario de Guayaquil, el beatmaker Diego Mendoza, en su faceta como Kabuto The Kid, acaba de lanzar su nuevo material, un disco titulado 2777.

Se trata de un trabajo ideal para escuchar después de un día pesado, cuando lo que buscamos es desconectarnos del caos exterior y queremos encerrarnos en nosotros mismos, o simplemente disfrutar un momento íntimo.

Lleno de melodías delicadas y minimalistas, tiene sin embargo letras duras y realistas, como se espera del hiphop auténtico y honesto, lo que contribuye a darle ese tono introspectivo al que nos referimos en el párrafo anterior.

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Este disco constituye una compilación de nueve canciones, que el artista tuvo que seleccionar entre más de ochenta tracks que había trabajado en los últimos años, incluso desde la pandemia.

El disco abre con NAI, tema en el que colabora el rapero venezolano Boikido, al que conoció en las batallas de rap en Quito.

“Cada vez que Boikido participaba, ganaba. Ahora la está ‘partiendo’ en Venezuela, y me alegro porque acá en Ecuador la estaba pasando difícil. Los venezolanos rapean cuando hablan, tienen esa musicalidad. Lo grabamos en una sola toma. Él es una fábrica de free style, una fábrica de letras. Por eso puse su canción al inicio, para que explote de entrada”, nos cuenta Kabuto The Kid.

A la esmeraldeña Mel Mourelle, quien participa en la canción Real, la conoció gracias a su amigo el rapero Vittorio, quien también metió voces en 2777. “Tiene un sample afro. Yo tenía en mente algo tipo Missy Elliott, pero Mel lo hizo mucho mejor. Quedó lindísimo”.

También colabora Erre Funk, del Valle de los Chillos, otro free styler espectacular. “Ese beat lo hice con el corazón, en la época más densa de la pandemia. Tiene mucho la técnica clásica del hiphop de cortar varios samples. Fue el track más difícil de trabajar porque se me perdieron unas sesiones y por cuestiones técnicas, pero me encanta la canción con Erre Funk”.

Con La ‘crew’ de su natal Guayaquil



Para el tema Honor contó la voz del guayaquileño Oleas (foto), otro de los artistas más activos de la actual escena de hiphop local, quien aportó sus líricas punzantes que dejan testimonio de la violencia urbana actual.

El bajo que suena al inicio es sampleado de la canción Artículo 57 del grupo Wañukta Tonic (de Alex Alvear). Y al final se incluyó el sample de un piano de la banda de reggae El Vecindario, ahora desaparecida, de la que Kabuto y Oleas formaron parte.

Además, la mezcla y masterización de 2777 estuvo a cargo de El Cholo, referente del movimiento hiphop en Ecuador, y que en su momento también perteneció a El Vecindario.

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