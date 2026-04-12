"Fue para evitar tragedias": ministra Manzano justifica desconexión eléctrica no anunciada

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ministra Inés Manzano explicó hoy cortes sin aviso por sobrecarga eléctrica causada por la ola de calor.





Los cortes afectaron zonas de la Costa durante trabajos urgentes en la subestación Dos Cerritos.





CNEL ejecutó la desconexión para evitar fallas mayores y la ministra admitió errores de comunicación.



Los cortes inesperados de energía registrados este sábado 11 de abril en zonas atendidas por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) fueron atribuidos a una sobrecarga en la red eléctrica provocada por la actual ola de calor, según explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

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De acuerdo con la ministra, la desconexión programada ejecutada durante la jornada tuvo como objetivo mejorar la distribución del servicio eléctrico, que ha presentado fallas especialmente en la región Costa, donde las altas temperaturas han elevado de forma significativa la demanda de energía.

CNEL ejecutó la desconexión para evitar fallas mayores y la ministra admitió errores de comunicación.Captura de X: @inesmanzano

Manzano señaló que la intervención se concentró en la subestación Dos Cerritos, una infraestructura clave para el suministro eléctrico en esa zona.

Según explicó, el exceso de calor genera sobrecargas en determinados puntos de la red, lo que incrementa el riesgo de fallos mayores si no se aplican correcciones técnicas inmediatas.

Coordinación técnica y reconocimiento de errores

La ministra indicó que los trabajos se realizaron en coordinación con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y con Celec EP, como parte de acciones para mejorar el servicio y reducir riesgos, incluidos aquellos que podrían derivar en afectaciones a la seguridad de las personas.

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Sin embargo, Manzano también reconoció deficiencias en la forma en que CNEL comunicó la desconexión. “Aun así, CNEL mejorará su forma de comunicarse con la ciudadanía. No lo hicieron bien”, admitió, al referirse a las quejas de usuarios que reportaron cortes sin aviso previo.

El pronunciamiento surge en un contexto de malestar ciudadano por interrupciones no anunciadas del servicio eléctrico, que afectaron actividades laborales, comerciales y domésticas en distintas zonas de la Costa.

Guayaquil llega a una sensación térmica que llega a 40°.Cortesía

Ola de calor y presión sobre el sistema

Especialistas del sector eléctrico han advertido en ocasiones anteriores que las olas de calor elevan el consumo de energía, debido al uso intensivo de sistemas de climatización, lo que presiona la capacidad de transformación y distribución, especialmente en infraestructuras que ya operan cerca de su límite.

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En ese escenario, las desconexiones preventivas o correctivas suelen aplicarse para evitar fallas mayores, como daños en subestaciones o apagones prolongados. No obstante, la falta de información oportuna tiende a generar mayor rechazo social frente a este tipo de medidas.

La ministra señaló que se busca mejorar el servicio eléctrico y prevenir eventos de mayor impacto, mientras se ajustan los canales de comunicación con los usuarios.