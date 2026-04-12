Cortes de luz en Guayaquil: CNEL explica causas por ola de calor

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los cortes de luz en Guayaquil se intensificaron durante el fin de semana en medio de una ola de calor extrema.

CNEL atribuye los apagones a la alta demanda eléctrica que ha provocado la sobrecarga de transformadores en varios sectores.

Los cortes de luz en Guayaquil han generado malestar entre la ciudadanía durante los últimos días, especialmente en medio de las altas temperaturas que afectan a la región.

Este fin de semana, las interrupciones del servicio eléctrico se intensificaron en varios sectores de la ciudad, así como en urbanizaciones ubicadas a lo largo de la vía a Samborondón y la avenida León Febres-Cordero, en el cantón Daule.

¿Qué provocó los apagones?

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) emitió un comunicado en el que reconoció que el sábado 11 de abril se registraron múltiples alertas de interrupción.

“Las principales afectaciones estuvieron relacionadas con la sobrecarga de transformadores de distribución”, señaló la entidad en su informe técnico.

Según CNEL, esta situación responde al incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica, impulsado por la intensa ola de calor que atraviesa la región.

Ola de calor y consumo eléctrico

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) reportó altas temperaturas y niveles extremos de radiación ultravioleta, condiciones que han provocado un uso masivo de sistemas de climatización.

“El uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores incrementó significativamente la carga sobre la red eléctrica”, detalló CNEL.

¿Por qué se producen los cortes?

Como consecuencia, varios equipos han operado por encima de su capacidad, lo que activó mecanismos de protección para evitar daños mayores en la infraestructura eléctrica, alegó la institución.

Finalmente, la entidad informó que su personal técnico se encuentra desplegado en territorio ejecutando maniobras operativas.

“Se realizan trabajos correctivos para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible”, aseguró CNEL.