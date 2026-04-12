Guayaquil City vs Macará EN VIVO: minuto a minuto por la fecha 8 de LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Guayaquil City y Macará se enfrentan este domingo 12 de abril desde las 15:30 por la fecha 8 de la LigaPro, en el estadio Christian Benítez, ubicado en el norte de Guayaquil. El compromiso será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato, y aquí podrás seguir el desarrollo del partido minuto a minuto.

El equipo ciudadano llega con la obligación de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla. Guayaquil City ocupa los últimos lugares del torneo y atraviesa una racha irregular, ya que en sus últimos cinco compromisos apenas ha conseguido una victoria. En total, suma seis puntos en siete partidos disputados, números que reflejan la necesidad urgente de reaccionar para no comprometer sus aspiraciones en el campeonato.

En vivo Guayaquil City vs Macará

Del otro lado estará Macará, que llega con mejor rendimiento y con la motivación de haber competido a nivel internacional. El conjunto ambateño viene de empatar 1-1 frente a América de Cali por la Copa Sudamericana, resultado que dejó buenas sensaciones en su plantel.

En el torneo local, los celestes han sumado 10 puntos en siete partidos y mantienen la ilusión de seguir escalando posiciones para ubicarse en la zona que les permita pelear por el hexagonal final por el título. El choque ante Guayaquil City será una oportunidad ideal para confirmar su buen momento y sumar fuera de casa.

Alineaciones de Guayaquil City vs Macará

El encuentro promete ser intenso, ya que ambos clubes llegan con necesidades distintas: uno busca salir del fondo, mientras el otro pretende consolidarse entre los protagonistas del campeonato.