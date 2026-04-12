Ecuador vs Chile HOY: ¿Dónde ver EN VIVO y a qué hora es el partido en el Sudamericano Sub-17?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Ecuador busca asegurar el liderato del Grupo A con 7 puntos ante Chile este 12 de abril.



Chile llega con 4 unidades tras vencer a Paraguay y necesita sumar para clasificar al hexagonal.



Duelo clave por el Sudamericano Sub-17 este domingo para definir boletos al Mundial 2026.

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo la quinta y definitiva jornada de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub-17. El encuentro más destacado de la fecha lo protagonizarán las selecciones de Ecuador y Chile, un duelo que determinará la configuración final de la tabla de posiciones de cara a la etapa decisiva del torneo, donde se otorgarán los cupos para la Copa Mundial de Qatar 2026.

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El conjunto ecuatoriano, bajo la dirección técnica de Gonzalo Ferrea, llega a este compromiso en una posición de privilegio. Tras haber cumplido con su jornada de descanso el pasado jueves, la escuadra tricolor se presenta con una ventaja física estratégica sobre su rival.

llega a este compromiso en una posición de privilegio. Tras haber cumplido con su jornada de descanso el pasado jueves, la escuadra tricolor se presenta con una ventaja física estratégica sobre su rival. Rendimiento invicto : Con 7 puntos obtenidos de 9 posibles (dos triunfos y un empate), Ecuador se mantiene como el líder sólido del Grupo A.

: Con 7 puntos obtenidos de 9 posibles (dos triunfos y un empate), Ecuador se mantiene como el líder sólido del Grupo A. Solidez táctica: El equipo ha destacado por un funcionamiento equilibrado, reafirmando el prestigio de sus divisiones formativas a nivel continental.

El equipo ha destacado por un funcionamiento equilibrado, reafirmando el prestigio de sus divisiones formativas a nivel continental. Objetivo estratégico: El cuerpo técnico prioriza finalizar en la cima de la tabla para asegurar un calendario y cruces más favorables en el hexagonal final.

Quintero (d) es una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17.CORTESIA

Por su parte, la selección chilena arriba a esta instancia tras un giro drástico en su desempeño deportivo. Luego de un inicio irregular en el que apenas sumó un punto en sus primeras presentaciones, el equipo logró una victoria crucial ante Paraguay en la cuarta jornada.

Dependencia de resultados : Actualmente con 4 puntos, "La Roja" depende de sí misma para acceder a la siguiente fase. Un triunfo ante el líder aseguraría su presencia en la ronda final.

: Actualmente con 4 puntos, "La Roja" depende de sí misma para acceder a la siguiente fase. Un triunfo ante el líder aseguraría su presencia en la ronda final. Mejora defensiva: El esquema chileno ha mostrado una evolución notable en su bloque posterior, factor clave para salir del fondo de la clasificación y recuperar las aspiraciones mundialistas.

Hora y canales dónde ver Ecuador vs Chile

El encuentro está programado para la jornada vespertina de este domingo, cerrando la actividad del grupo. La organización ha confirmado los siguientes detalles para la transmisión y seguimiento del evento: