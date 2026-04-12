Justin Bieber y Karol G marcan hitos en el Empire Polo Club en el Coachella 2026

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Justin Bieber regresó a los escenarios de Coachella 2026 con un show enfocado en su evolución personal

Karol G cierra hoy el primer fin de semana de Coachella como la artista principal en California

YouTube activa la función Multiview en 4K para seguir las presentaciones finales de Coachella este domingo

El festival Coachella 2026 no ha defraudado. Los registros muestran picos de audiencia luego de la esperada presentación de Justin Bieber y la expectativa por el cierre de Karol G, frente un increíble despliegue técnico en Indio, California.

Justin Bieber de regreso al escenario

Si algo marcó la jornada del sábado en el Empire Polo Club fue la reaparición de Justin Bieber. El artista canadiense desarrolló un increíble repertorio en el que incluyoó tecnología visual para proyectar imágenes de su trayectoria temprana.

Con detalles cuidadosamente pensados, Bieber transformó el desierto en una suerte de karaoke gigantesco, en el que las pantallas proyectaron sus videos originales de YouTube, de cuando fue descubierto hace más de 15 años.

Conectar con el artista y su evolución personal

Interactuar con proyecciones digitales al tiempo que interpretó versiones acústicas de sus éxitos fue todo un acierto. El público respondió con emoción.

Pero todo fue bien pensado. Algunas fuentes cercanas a su equipo de producción confirmaron que el diseño del espectáculo tuvo un objetivo claro: encontrar una conexión directa con la salud mental y la evolución personal del cantante. ¡Y vaya si lo logró! Definitivamente, Bieber está de vuelta.

Karol G, la representación latina

Este domingo, la atención se desplaza hacia Karol G, quien asume el rol de artista principal para la clausura del primer fin de semana. La organización del evento confirmó que la colombiana dispone de un tiempo extendido para su presentación, consolidando su posición en la industria global.

Las métricas de búsqueda en plataformas digitales indican un crecimiento en el interés por el repertorio que la intérprete ejecutará en el escenario principal.

Moda y tendencias en Coachella

La participación de Sabrina Carpenter también fue altamente comentada en redes sociales debido a sus constantes cambios de vestuario. La cantante utilizó piezas de diseñadores internacionales, lo que derivó en análisis sobre la estética denominada 'Carpenter-core'.

No se puede dejar de mencionar la sorpresiva aparición de David Lee Roth para interpretar 'Jump'. El detalle agregó el componente de rock clásico a la programación del sábado, a la vez que logró atraer una audiencia intergeneracional.

Horarios y transmisión digital

El festival mantiene su señal activa a través de YouTube Multiview. De esa manera, permite una visualización simultánea de los diversos escenarios en resolución 4K.

¿Cómo ver Coachella en Ecuador?

Los seguidores en Ecuador y la región pueden acceder a las presentaciones desde las 18:00 (hora local) en la misma plataforma.

La logística del evento reporta un flujo constante de asistentes en el predio de Indio, mientras los canales digitales registran millones de conexiones concurrentes para el cierre de la jornada dominical.