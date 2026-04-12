EE. UU. amenaza a China con aranceles del 50 % si envía ayuda militar a Irán

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Tensión entre China y Estados Unidos Washington impondrá un arancel del 50 % a productos chinos si Pekín arma a Teherán.

Donald Trump retomará la agenda diplomática con Xi Jinping el próximo mes.

Instituciones iraníes y ONG reportan más de 3.300 víctimas mortales por la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo 12 de abril a China sobre la imposición de nuevas y severas medidas económicas si el gobierno de Xi Jinping proporciona apoyo militar a Irán. La declaración ocurre a menos de un mes de la cumbre bilateral programada entre ambos mandatarios en Pekín, un encuentro que había sido pospuesto por la escalada bélica en Medio Oriente.

Ultimátum comercial previo a la cumbre de Pekín

La advertencia de la Casa Blanca busca disuadir cualquier intervención externa que fortalezca el remanente de las fuerzas iraníes, luego de que fracasaran las negociaciones de cese al fuego en Islamabad y se ordenara un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Un barco navega por el estrecho de OrmuzArchivo EFE

El saldo mortal de la ofensiva contra Irán

Mientras Washington endurece su postura geopolítica, el impacto de las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel iniciadas el pasado 28 de febrero sigue contabilizándose en territorio iraní.

La Organización de Medicina Forense de Irán, entidad adscrita al poder judicial de ese país, informó que hasta la fecha se han identificado 3.375 cadáveres producto del conflicto. Abás Masjedi, máxima autoridad del organismo, detalló a la agencia oficial Irna que la cifra incluye a 2.875 hombres, aunque el reporte no discrimina oficialmente entre bajas militares, civiles o menores de edad.

Por su parte, las métricas independientes muestran un escenario aún más letal. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta la primera semana de abril un total de 3.597 muertos. De este grupo, 1.665 corresponden a víctimas civiles, incluyendo al menos 248 niños, reflejando la dimensión del daño colateral en la población iraní tras 43 días de guerra.