Así es el BAE Jambelí, el buque multipropósito que llega a la Armada del Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber BAE Jambelí se encuentra hoy en San Diego antes de llegar a Ecuador para reforzar la seguridad marítima.





El primer buque multipropósito de la Armada fue construido en Corea y se incorporará pronto a operaciones navales.





La Armada del Ecuador sumará un megabuque para enfrentar ilícitos marítimos y responder a emergencias nacionales.





El BAE Jambelí, nuevo megabuque de guerra y primer buque multipropósito de la Armada del Ecuador, se encuentra actualmente en San Diego, Estados Unidos, como parte de la etapa final de su recorrido internacional antes de arribar a aguas ecuatorianas.

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La embarcación zarpó desde Corea del Sur, donde fue construida, y ha cumplido una extensa travesía marítima que incluye escalas estratégicas. Su presencia en territorio estadounidense representa uno de los últimos puntos logísticos antes de continuar su navegación hacia el Ecuador.

Una vez concluida esta fase del trayecto, el buque está previsto que se incorpore a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Armada del Ecuador frente a amenazas marítimas, actividades ilícitas y escenarios de emergencia.

El primer buque multipropósito de la Armada fue construido en Corea y se incorporará pronto a operaciones navales.Cortesía

Refuerzo a la seguridad marítima

La llegada del BAE Jambelí se produce en un contexto donde la seguridad en el mar ha ganado relevancia, especialmente por el uso de rutas marítimas para tráfico ilegal, contrabando y otras actividades delictivas. Con su incorporación, la Armada contará con una plataforma diseñada para operaciones de largo alcance y despliegues prolongados.

De acuerdo con información técnica, el buque tendrá capacidades para realizar vigilancia y control marítimo, apoyar operaciones contra estructuras criminales, y transportar personal, carga y equipos estratégicos en distintos escenarios operativos.

Buque con múltiples funciones

El BAE Jambelí fue concebido como un buque de uso multipropósito, lo que le permitirá participar también en misiones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, y tareas de apoyo logístico a otras unidades navales.

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Además, está habilitado para operar helicópteros medianos, ampliando su radio de acción y facilitando operaciones conjuntas en el mar. Su autonomía, capacidad de carga y versatilidad operativa lo convierten en una de las unidades más modernas que se integrarán a la flota ecuatoriana.

La Armada del Ecuador sumará un megabuque para enfrentar ilícitos marítimos y responder a emergencias nacionales.Cortesía

Próximos pasos

Aunque todavía no se ha informado de manera oficial una fecha exacta de arribo al Ecuador, se prevé que, tras su salida de San Diego, el buque complete su travesía y entre en un proceso de alistamiento e integración operativa dentro de la Armada.

La incorporación del BAE Jambelí marca un hito en la modernización naval del país, en momentos en que el control del espacio marítimo y la respuesta ante emergencias se han convertido en factores clave de la agenda de seguridad nacional.